E-shopy podruhé překonaly hranici 200 miliard tržeb. Prodeje táhly koupací sudy a kartičky
- Obrat českých e-shopů loni vzrostl o šest procent na 206 miliard korun, hranici 200 miliard tak online prodej překonal teprve podruhé v historii.
- Elektronika zůstává největší kategorií, její podíl ale klesl pod 26 procent, zatímco struktura ostatních segmentů se výrazně nemění.
- Růst táhnou specifické produkty: prudce vzrostl zájem o sběratelské karty či koupací sudy, naopak propadly interaktivní hračky a trampolíny.
Obrat e-shopů v Česku loni meziročně vzrostl o šest procent na 206 miliard korun. Vyplývá to z dat Asociace pro elektronickou komerci (APEK) a on-line srovnávače Heureka. Vyšší než 200 miliard korun byl obrat teprve podruhé, poprvé se tak stalo v roce 2021, kdy poptávka rostla vlivem pandemie covidu-19. Stejně jako v minulých letech i v uplynulém roce tvořily největší část tržeb prodeje elektroniky.
„Je to velký úspěch a potvrzení toho, že Česko patří v on-line prodeji na evropskou špičku. Věřím, že nás čeká i růst podílu na celém českém maloobchodu, který se nyní pohybuje okolo 15 procent,“ uvedl výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.
„Nelze sice očekávat skokové změny tak, jako tomu bylo v minulosti, ale předpokládám další plynulé zvyšování internetových prodejů,“ doplnil.
Táhnou sudy a kartičky, propadá elektronika
I když je elektronika pro e-shopy dlouhodobě nejdůležitější kategorií, loni se její podíl na celkovém obratu snížil asi o dva procentní body na 25,7 procenta. Ani v ostatních případech se pořadí nejoblíbenějších kategorií ve srovnání s rokem 2024 příliš nezměnilo, po elektronice s podílem asi deseti procent následovaly výrobky pro hobby a zahradu, další bylo s podílem okolo osmi procent vybavení do domácnosti.
„Ačkoli na úrovni jednotlivých kategorií došlo jen k minimálním změnám, data odhalila zajímavé trendy na úrovni konkrétních produktů. Výrazný nárůst zaznamenaly například sběratelské karty - segment, který pro zákazníky kombinuje nostalgii, zábavu a možný investiční potenciál,“ sdělila Heureka.
Zájem o sběratelské karty podle ní v uplynulém roce vzrostl meziročně o 78 procent. Dalším skokanem byly koupací sudy, které si polepšily o 76 procent. Naopak nejhlubší propad - o 43 procent - Heureka eviduje u interaktivních karet či u trampolín, jež si pohoršily o 40 procent.