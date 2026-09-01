Česko zaplaví nová pivní vlna. Ambiente spouští pětatřicátý podnik, nabídne neobvyklé spojení
- Česká restaurační skupina Ambiente už má v Česku desítky podniků. Teď se chystá otevřít pětatřicátý.
- Volba padla na pobočku už zavedeného konceptu z Prahy 1.
- Nový podnik by měl otevřít už v půlce září.
Tomáš Karpíšek rozšiřuje svou restaurační síť Ambiente o nový podnik. Nacházet se bude v pražských Holešovicích a prim tam bude hrát především pivo. Pětatřicátý podnik skupiny by měl otevřít zhruba v polovině letošního září.
Ambiente se rozhodlo do Holešovic umístit druhou pobočku Pultu, který se nachází v pražské Celnici. Skupina se v něm rozhodla zaměřit na český ležák, který se tu podává z šesti různých pivovarů. Podnik přitom vychází z toho, že za pivem stojí stejné zkušenosti a technologie, které pak dávají poznat rozličné chuti piv. „Chceme, aby každý ležák, který si zákazník zvolí, chutnal stejně dobře až do posledního loku,“ uvedl Karpíšek při otevření Pultu V Celnici v roce 2021.
I druhý Pult by měl stát na ležácích. Konkrétní nabídka piv ale bude v každém podniku jiná. Každý z Pultů má svoji vlastni Degustační radu, která rozhoduje o výběru ležáků na každý rok.
Pivo doplní moderní kuchyně
Oproti prvnímu provozu bude rozdíl především v jídle. V Celnici se podávají chuťovky, v Holešovicích by měla pivo doplnit moderní kuchyně. „Chceme, aby se jídlo hodilo právě k pivu, a abychom byli schopní jedno s druhým párovat tak, jako se to dělá běžně s vínem,“ líčí bývalý sládek pivovaru Crazy Clown a výčepní nového podniku Jakub Rendl. Podávat by se tu tak mělo především hovězí maso z českých chovů, na lístku budou různé druhy tatarských bifteků, ale i steaků. Kuchyně by navíc měla zůstat otevřená až do zavíračky v 01.00.
Interiér nové pobočky má stejně jako u té první na starosti známé studio Olgoj Chorchoj. Podnik se bude nacházet v ulici Tusarova a uvnitř bude sezení asi pro 130 lidí. „Holešovice jsou podle mě nový Karlín. Je to čtvrť, která jde dopředu a objevuje se tam čím dál víc zajímavých podniků. Doufám tedy, že se brzy stanou novým živým centrem Prahy. Pult k tomu snad přispěje,“ líčí Rendl.
V Holešovicích se v posledních letech objevilo hned několik moderních konceptů. Mezi vyhledávané patří kavárna Vnitroblock, restaurace Mexická, pizzerie Slice Slice Baby, fine diningové Eatary nebo kavárna Ema, Typika, Osada či pivnice Polepšovna. Své podniky tady ale od začátku letošního roku má také Ambiente. To se se zabydlelo přímo v Holešovické tržnici, a to s druhou pobočkou cukrárny Myšák, druhou pobočkou řeznictví Naše maso a novým slovenským konceptem Skô.