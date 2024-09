CZC.cz dnes večer definitivně končí. Stává se z něj Allegro

„Hlavním cílem uvedené transformace je umožnit, aby značka CZC mohla dále působit na trhu jako důvěryhodný partner českých zákazníků a současně bylo možné udržet technologické náklady pod kontrolou,“ stojí v tiskové zprávě. „Přestože jsme si vědomi, že z technických důvodů nebudeme schopni přenést všechny funkce, které poskytuje e-shop CZC.cz, jsme rozhodnuti nový CZC shop na platformě Allegro dlouhodobě vylepšovat. Věříme, že tyto kroky přinesou CZC zaslouženou stabilitu a nové zákazníky,“ sdělil dále e-shop.

Historie CZC

Srdcovka geeků

Píše se rok 1998 a manželé Josef a Ivona Matějkovi otevírají obchod s elektronikou pod názvem Czech Computer na Praze 10. Ještě v tom samém roce spouštějí první verzi internetového obchodu a o rok později přesouvají již nevyhovující malou prodejnu do větších prostor na Kačerově. Ačkoliv podíl online nákupů elektroniky u nich v té době roste, většinu zatím stále tvoří prodej mimo virtuální svět.

Daří se jim a do pěti let od startu tak otevírají další pobočku, tentokrát v pražských Hájích, kde také vyřizují svou miliontou objednávku. V roce 2005 má obchod své vlastní logistické centrum v Příbrami, více než padesát zaměstnanců a obrat půl miliardy korun.

Novým směrem se nakonec majitelé rozhodnou posunout i e-shop – na webových stránkách prodejce elektroniky přibývají diskuze, recenze a články zaměřené na novinky z oblasti technologií. Přicházejí tak s internetovou stránkou, která kombinuje potřeby běžných zákazníků, kteří jen chtějí nakoupit elektroniku, se zájmy počítačových „geeků“. Za web nakonec v roce 2006 a 2007 získává obchod cenu Křišťálová lupa, ve které veřejnost hlasuje o nejlepších počinech na českém internetu.

Ikonická zkratka: CZC

V roce 2010 firma prochází velkým rebrandingem a z Czech Computer se stává CZC.cz. Změna loga doprovází otevření dalších poboček v hlavní metropoli i expanzi do dalších měst, jako je Brno, České Budějovice nebo Liberec. Do patnácti let od svého vzniku má firma 50 kamenných prodejen po celém Česku.

Rok 2014 s obratem ve výši 2,4 miliardy korun uzavírá CZC.cz již v čele s novou generální ředitelkou – Jitkou Dvořákovou, která působila ve vedení společností Panasonic a Philips. Když pak v roce 2023 Dvořáková z CZC.cz odcházela, označila obchod za „e-shop, který vstoupil do první ligy české e-commerce a stal se zaslouženě love brandem.“

Bolestivé spojování

Od roku 2015 bylo CZC.cz nejprve součástí portfolia E-Commerce Holding Jakuba Havrlanta, později skupiny Mall. Tu pro změnu v roce 2021 pohlcuje polské Allegro. Za Wedo a již zmiňovaný Mall tehdy zaplatilo 881 milionů eur.

Transakce ale nakonec ani pro Mall, ani pro polského giganta nedopadla tak, jak by si představovali. V Mallu se začátkem roku mluví o problémech a musí se propouštět. „Tempo transformace zaostává za našimi očekáváními, a tak jsme museli učinit zodpovědná rozhodnutí. Snižování počtu zaměstnanců je vždy tou poslední možností, ale v našich českých podnicích musíme snížit počet zaměstnanců o několik procent,“ vyjádřil se letos v dubnu k situaci v Allegru šéf komunikace polské společnosti Marcin Gruszka.