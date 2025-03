„Tématem české účasti na EXPO 2025 je Talent a kreativita pro život. Jsem moc rád, že na propagaci Česka můžeme spolupracovat s talentovanými profesionály z mnoha oblastí, jako je kultura, design, umění, stravování nebo byznys, kteří mají světové renomé a pomáhají nám s prezentací Česka,“ komentuje přímo z Ósaky generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška. Jedním z takových talentů je podle Sošky právě také Jan Černý, který stojí za značkou Jan Société.

Kolekci tvoří bomber, košile, trika, kalhot a zástěry, doplněná je o speciální siluetu tenisky Prestige x Jan a o šátek s motivem Reného, maskota pavilonu. Je pak barevně rozlišena právě podle funkcí – světlá písková je pro hostesky a průvodce návštěvnickou cestou (stálou expozicí), modrá pak pro gastro provoz.

„Přestože jsem Honzovi řekl, že bych chtěl navázat na olympijskou kolekci a Paříž a vzbudit podobný rozruch něčím extravagantním, udělal to opět po svém. A já jsem za to rád, uniformy skvěle ladí s japonským prostředím, respektují japonský minimalismus a zároveň jsou velice originální. Nenápadně také kombinují prvky, které k naší prezentaci používáme – maskota Reného, označení czechia a bystrému pozorovali neunikne ani lipový list z našeho loga, který odkazuje na naše národní symboly, broušené sklo i japonské origami,“ komentuje dále Soška.

kolekce pro český národní pavilon v Ósace od Jan Société | Kancelář generálního komisaře, EXPO 2025

Černý sestavil set, který zaměstnancům poslouží v různém počasí a teplotách, které se v Japonsku během půlročního konání EXPO promění. Celá kolekce je kombinovatelná, výrazně odlišená a rozpoznatelná mezi dalšími návštěvníky, a to hlavně díky své uniformní barevnosti a velkému printu czechia na zádech.

Snoubení japonského workwearu a českých montérek

Díky hlavní inspiraci kolekce, kterou je dialog mezi českými ikonickými montérkami a japonskou workwear kulturou, je hlavním materiálem bavlna, která je ale ošetřená speciálními enzymy během sepírání tak, že působí lehce a příjemně. Tenisky Prestige x Jan z koňakové kůže mají na vnitřní straně boty perforaci, aby zajistily větrání i ve vyšších teplotách.

„Během své rešerše, kde jsem se zabýval českou (ne)kulturou v oblékání, jsem narazil na zajímavou paralelu mezi naší a japonskou kulturou. Objevil jsem, jak blízké jsou si naše milované i nenáviděné montérky s japonským workwearem (módou inspirovanou pracovními oděvy, která je v Japonsku velmi zakořeněná do kultury odívání). Tak jsem v návrzích nechal tyto dva styly pracovních oděvů komunikovat a mluvit,“ shrnuje hlavní inspiraci pro kolekci Jan Černý.

Vznikly tak podle něj uniformy, které možná mohou „připomínat Otíkovy montérky z filmu Vesničko má, středisková“. „Když je ale zasadíme do prostředí mezinárodní půdy Expa v Ósace, tato reference se najednou vytrácí a workwear siluety mojí kolekce dostávají zase úplně jiný význam. A to je jeden z faktorů, který mě na módě opravdu baví, jak moc dokáže změna prostředí a okolností změnit význam samotného oděvu,“ vysvětluje dále Černý.

Oděvy jsou oversized, stejné pro ženy i muže a jsou oproti dřívějším Janovým kolekcím nečekaně minimalistické. „I to má svůj důvod – právě sázka na tlumené barvy a čisté siluety nás může odlišit od ostatních pavilonů, které často volí velmi výrazně barevné a vzorované outfity. Navíc Japonci takřka nenosí vzory, na minimalismu a volných siluetách si zakládají, a právě proto by mohla být tato Jan Société kolekce trefou do černého,“ dodává Jan Černý.

Český národní pavilon v Ósace | Kancelář generálního komisaře, EXPO 2025