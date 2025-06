Lidé se dokážou nadchnout ledasčím. Třeba i neúnavným počítáním čistého času, který americký prezident stráví na golfu. Podle tvůrců webu Trumpgolftrack.com to je rovná čtvrtina jeho prezidentství. Není se co divit. Právě na golfu Donald Trump vždy osnoval své nejvýznamnější obchody. To je ale minulost. Obchodní dohody budoucích miliardářů se dnes domlouvají na padelu.

Kollerova trefa

„O zapojení do padelu jsem začal uvažovat, když jsem viděl, jak rychle o něj roste zájem v zahraničí. Chtěl jsem tu energii přenést i do Česka,“ říká Jan Koller, nejlepší střelec v historii české fotbalové reprezentace, který teď se značkou Padel Powers platí za českého průkopníka tohoto křížence mezi tenisem a squashem. „Mým cílem je pomáhat budovat silnou padelovou komunitu a nabídnout lidem skvělé místo, kde si mohou zahrát, potkat se a užít si sport.“

Pro fotbal se nadchl už jako malý kluk, po skončení aktivní profesionální kariéry však hledal něco nového. Něco, čeho by se nemohl nabažit. Po odložení kopaček začal ve Francii s tenisem. Už tehdy – asi před dvanácti lety – se však vedle klasických kurtů začala nejen ve Francii množit jakási podivná hřiště se skleněnými mantinely. Jejich kouzlo Kollerovi odhalil jeho někdejší klubový trenér a francouzská fotbalová legenda Didier Deschamps. To byl okamžik, kdy padel pohltil i českého šutera. Natolik, že se do padelu pustil nejen jako hráč, ale i jako byznysmen.

„Sport byl vždy velkou součástí mého života, ale padel mě chytil hned od začátku. Nemusíte mít roky tréninku, abyste si ho užili. Díky skleněným stěnám jsou výměny delší a dynamičtější, a i když jste začátečník, rychle si zahrajete skutečný zápas. Právě to dělá padel zábavnější než mnoho jiných sportů,“ vysvětluje Koller.

Jan Koller | Zdroj: e15 Michaela Szkanderová

Letos otevřel úplně novou padelovou halu na pražském Smíchově. Rozjezd v industriálním prostoru, kde se dříve vyráběly motory, je však pouhým začátkem mnohem ambicióznějšího projektu. „Padel má v Česku obrovský potenciál, zejména díky silné tradici raketových sportů. Společenským významem může překonat i golf. S Padel Powers proto máme ambici otevřít sto kurtů po celé republice během příštích tří let. Znáte skvělé místo s alespoň osmimetrovým stropem a prostorem pro osm kurtů? Ozvěte se mi!“ vyzývá dobře naladěný Koller.

Celebrit však láká tenhle sport původem z Mexika mnohem víc. Ve volném čase si rád „pinkne“ Jiří Šmejc, který tři roky vedl největší tuzemskou investiční skupinu PPF, stejně tak Jan Řežáb, zakladatel společnosti Socialbakers, jež analyzuje dění na sociálních sítích.

Nejinak je tomu na světové scéně. Miliony eur investoval do sítě padelových center Cristiano Ronaldo. Vlastní hřiště ovládá v rodném Švédsku i další fotbalista Zlatan Ibrahimovič. Padelové kurty nechybějí ani v akademii tenisty Rafaela Nadala, do stejného sportu rovněž investuje zejména v Evropě ruská tenistka Maria Šarapovová. Na padel se pravidelně chodí zrelaxovat zakladatel společnosti Inditex (pod niž patří značky jako Zara, Massimo Dutti či Oysho) Amancio Ortega, miliardář a otec největšího španělského kasina Cirsa Manuel Lao Hernández nebo bývalý šéf SoftBank Group International Marcelo Claure.

Nejprve golf, pak squash. A nyní padel?

K tomu, aby padel předběhl své silné konkurenty, kterými jsou squash a golf, má skvěle našlápnuto nejen díky přízni výše vyjmenovaných osobností. Bezezbytku to platí i pro český padel. Stávající kurty jsou ve špičkách obvykle plné, trenéři zarezervo­vaní. A návštěvnost hry zaměřené na postřeh, předvídavost a na týmovou komunikaci strmě stoupá.

„Loni touto dobou bylo v republice pět šest areálů, dnes jich je přes třicet a nové přibývají každý měsíc. Z rezervačního systému víme, že se u nás ještě nedávno točila asi tisícovka hráčů. Za poslední rok se návštěvnost zdvojnásobila. Naše tržby z padelu tak v hlavní sezoně činí stovky tisíc korun měsíčně,“ popisuje předseda klubu SK Slavia Praha PADEL Lubomír Ježek.

Předloni klub začínal se dvěma kurty. Nyní provozuje čtyři a jeho vedení uvažuje o dalším rozšíření, především kvůli velkým plánům s dětskou akademií. Nové hráče oslovují na sociálních sítích, v newsletterech či na klubovém webu. Lákají mimo jiné na vlastní trenéry.

Padel: Kurt a pravidla Padel mohou hrát všichni – děti, dospělí, senioři, muži i ženy. | Zdroj: e15 Michaela Szkanderová V padelu se hrají čtyřhry. Hra začíná podáním hráče z pravé strany kurtu diagonálně do pole pro podání na druhé straně kurtu. Hráč má k dispozici dvě podání a střídá strany podání stejně jako v tenise. Naopak spoluhráč strany při podání nestřídá. Soupeř má možnost odehrát míček po dopadu nebo až po odrazu míčku od stěny kurtu. Odrazí-li se od skleněné části kurtu, hra pokračuje. Odrazí-li se od pletiva, je podání považované za chybné a následuje druhý servis. Dobré podání je při druhém pokusu možné zahrát na jakékoli místo kurtu. Protihráč má možnost zahrát takovýto míček z voleje, odehrát po dopadu nebo ho zahrát po odrazu od stěn už před dopadem. Hráč může míček v průběhu hry zahrát na stranu soupeře přímým odehráním i odrazem o skleněnou plochu kurtu na vlastní straně. Odraz o pletivo dovolen není. Kurt na padel má rozměr 20x10 metrů a je rozdělen sítí na dvě poloviny. Celý kurt je uzavřený a to v zadních částech skleněnou stěnou a částečně na bocích pletivem. Povrch kurtu je z umělé trávy, která je zasypaná jemným křemičitým pískem tak, aby splňovala technická pravidla pro odskok míčku. Na povrchu kurtu jsou čarami vymezená území pro podání, které se provádí spodem diagonálně do soupeřova podacího pole.

„Padel mohou hrát všichni – děti, dospělí, senioři, muži i ženy. Hráčské skupiny jsou opravdu různorodé, což vytváří úžasně společenskou, až rodinnou atmosféru. Specifickou vrstvu příchozích tvoří cizinci, kteří v Praze žijí, pracují a padel znají ze své domoviny,“ dodává Ježek. Proto vyžaduje hlavně po recepčních a trenérech, aby uměli komunikovat v angličtině nebo španělštině. Ostatně kvarteto koučů tvoří i Španěl a Ital.

Padel může být rovněž příležitostí pro investory, kteří uvažují o sponzoringu. Český padel je stále ještě v plenkách, o to výhodnější nabízí poměr cena/výkon pro ty, kdo zvažují nakoupení reklamy, tvrdí Ježek.

Víc peněz na menší ploše

Sport, který se obvykle hraje ve čtyřhře, zlákal i Miraie Navrátila, frontmana kapely Mirai (v japonštině znamená Mirai budoucnost – že by znamení?). V dětství „pařil“ tenis, před nedávnem však zcela propadl padelu. Až tak, že ve Frýdku-Místku postavil dva standardní kurty a jeden singlový: „Zamiloval jsem se, hraju vždy, když mám volný čas,“ říká hudebník.

O něco severněji rozvíjí byznys pod hlavičkou Padel Club Ostrava také sportovní manažer Tomáš Zahrada. Zatím provozuje čtyři venkovní kurty, v zimě dva kryté. „Zájem raketově roste, kurty jsou odpoledne vytížené prakticky na maximum. Rozšiřujeme řady trenérů, a pokud se naskytne příležitost, přidáme další kurty,“ popisuje.

O KURTU NA PADEL Kurt na padel má rozměr 20x10 metrů a je rozdělen sítí na dvě poloviny. Celý kurt je uzavřený a to v zadních částech skleněnou stěnou a částečně na bocích pletivem. Povrch kurtu je z umělé trávy, která je zasypaná jemným křemičitým pískem tak, aby splňovala technická pravidla pro odskok míčku. Na povrchu kurtu jsou čarami vymezená území pro podání, které se provádí spodem diagonálně do soupeřova podacího pole. | Zdroj: e15 Michaela Szkanderová

Jednotlivé kluby pořádají tréninkové kempy v Česku i v zahraničí, turnaje, prodávají veškeré potřebné vybavení od raket přes míče až po boty. Jedním z argumentů, proč má padel v Česku velký potenciál, je prostý fakt, že padelový kurt potřebuje menší plochu než tenis. Obvykle se kurt rozkládá na ploše dvacet krát deset metrů. „Na menší ploše tak lze vydělat více peněz z pronájmu kurtu než v případě tenisu,“ říká předseda České padelové federace a provozovatel klubu Tenis & Padel klub Písečná Jakub Lenc.

Cena za hodinu se v hlavním městě obvykle pohybuje kolem šesti set korun. „Vidíme velký potenciál jak pro provozovatele, tak pro komerční partnery, protože začínají hrát masy lidí, kterým konvenuje zdravý životní styl,“ dodává Lenc. Federace proto začíná spolupracovat s mediálním partnerem TV Nova na systematické propagaci padelu v Česku.

Nadchnout se a nedokázat se padelu nabažit tak patrně bude brzy snadnější než stíhat míčky odrážené od průhledných stěn.