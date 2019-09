Britská cestovka Thomas Cook zkrachovala | E15.cz

Thomas Cook je podle agentury Reuters nejstarší cestovní kanceláří na světě, s níž vycestoval i britský premiér Winston Churchill. Založil ji baptistický kněz Thomas Cook (1808-1892), který 5. července 1841 uspořádal pro 500 cestujících, kteří jeli na pravidelnou schůzku abstinentů, první hromadnou organizovanou cestu vlakem z Leicesteru do Loughborough. V roce 1845 už zorganizoval první klasický zájezd do Liverpoolu a následně okružní cestu po Evropě. Pobožný muž nazval cestování náhradní drogou. Nepij, ale cestuj a poznávej, radil svým zákazníkům. Do podnikání se později zapojil také jeho syn John Mason Cook, který v roce 1866 prvně vypravil turisty do Ameriky. Později přibyla Palestina, Bermudy, Maroko a další země. Společnost Thomas Cook & Son oficiálně vznikla v roce 1872 a poté uspořádala cestu kolem světa, která trvala 222 dní. Thomas Cook jménem své společnosti sám prováděl cestující po cizích krajích. Po ledovcích v Alpách, na poutích do Říma nebo na plavbách po Nilu. K jeho klientele zpočátku patřili zejména učitelé, duchovní, lékárníci a částečně i nižší šlechta. Thomas Cook stál i za řadou novinek v cestovním ruchu - zajišťoval rezervace v restauracích a vystavoval hotelové poukázky a cestovní šeky. Postupně síť cestovních kanceláří rostla a Cookovi agenti převzali v mnoha zemích funkci britského konzula. Od roku 1877 měl vlastní cestovní kancelář v Evropě, Americe, Austrálii, na Blízkém východě a v Indii. V roce 1896 se společnost například stala oficiálním přepravcem sportovních fanoušků na první novodobou olympiádu v Aténách. Ve vlastnictví rodiny zůstala společnost až do roku 1928, kdy jí vnuci Thomase Cooka prodali belgické cestovní a železniční společnosti. Ke slavným klientům patřili spisovatelé Mark Twain a Rudyard Kipling či britský premiér Winston Churchill. V roce 1948 byl tento klenot Británie znárodněn, v roce 1972 byl zprivatizován. Poté často měnil majitele a současná společnost Thomas Cook Group vznikla v roce 2007 spojením Thomas Cook AG, jejímž vlastníkem byla německá maloobchodní skupina KarstadtQuelle, a britské MyTravel. V roce 2015 do společnosti vstoupil čínský konglomerát Fosun International. Na český trh Thomas Cook vstoupil v roce 2007, kdy koupil menší cestovní kancelář Travel plus - Lufthansa City Center. Zájezdy začal prodávat prostřednictvím společnosti Neckermann Česká republika. Služeb společnosti Thomas Cook Group využívalo asi 19 milionů klientů ročně, ve světě zaměstnává asi 22.000 lidí, z toho kolem 9000 v Británii. Součástí skupiny je například německá letecká společnost Condor, Thomas Cook má ale i vlastní hotelovou síť. Loni firma utržila deset miliard liber (skoro 300 miliard korun), čistá ztráta ale činila 163 milionů liber.