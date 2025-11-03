Zázračná léčba vodíkem? Zadlužená firma, v níž má podíl olympionik Valenta, hledá nové investory
Jeden z významných českých emitentů dluhopisů, společnost H2 Global Group, vstupuje do další investiční fáze. Zdravotnicko-technologická skupina, jejímž minoritním akcionářem je olympionik Aleš Valenta, chce prodejem akcií vybrat vyšší stovky milionů. Cena akcií odpovídá přibližné hodnotě firmy 1,5 miliardy korun. Ostravský emitent je ale zadlužený, dlouhodobě ztrátový a své byznysové cíle už poněkolikáté korigoval směrem dolů, případně jejich dosažení odkládá. V sázce jsou stovky milionů korun drobných investorů.
Firma, která v poslední době zúžila své zaměření na zdravotnický segment, se prezentuje jako globální pionýr v oblasti takzvaného molekulárního vodíku. Ten má podle firmy blahodárné účinky na celou řadu zdravotních neduhů. Má pomáhat s obezitou, dlouhým covidem nebo například s Alzheimerovou chorobou.
Společnost však zatím nedisponuje žádnými certifikovanými léčivy ani zdravotnickými prostředky. Svůj molekulární vodík ve formě tabletek tak nabízí pouze jako doplněk stravy. K tomu prodává i molekulární vodík v plechovce, inhalátor vodíku a v neposlední řadě vyvinula i speciální řešení „vodíkové virtuální reality“, které spojuje inhalaci molekulárního vodíku s virtuální realitou. Nic z toho však není zdravotnicky certifikováno.
