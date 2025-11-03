IKEA už v Německu není levnější než česká. I tak se v ní dá ušetřit na některém zboží i několik tisíc
Švédský nábytkářský gigant IKEA v Česku během posledních pár let výrazně srovnal ceny svého zboží se sousedními zeměmi. Zatímco ještě v roce 2022 byly ceny v německé IKEA v průměru o 11 procent nižší než v Česku, z velkého srovnání tisíců produktů nyní vyplývá, že v průměru je už německá IKEA o téměř 1,4 procenta dražší. I tak je ale stále poměrně překvapivé, kolik produktů se u našich bohatších sousedů dá pořídit levněji.
Podstatně levnější je třeba nábytek do koupelen nebo domácí elektronika. I o několik tisíc méně ale Němci utratí i za některé typy pohovek nebo kuchyňských desek. V Německu je stále oproti Česku zhruba dvojnásobná průměrná mzda.
Ze srovnání cen více než devíti tisíc produktů, které se prodávají v obou zemích, vyplývá, že u 11 z 23 kategorií je zboží v německé IKEA stále v průměru levnější než v Česku.
Kromě koupelnového nábytku nebo domácí elektroniky, kde je rozdíl v průměru okolo 17 procent, se u našich západních sousedů prodávají levněji také například rostliny a květináče, úložné systémy nebo věci pro děti. Na podrobný přehled se můžete podívat na grafice níže.
Naopak asi o čtvrtinu dráž se v Německu prodává například nábytek a spotřebiče do kuchyně nebo věci v kategorii Vylepšení domácnosti. V průměru o 17 procent jsou zde dražší také pohovky a křesla, právě u pohovek se ale paradoxně stále dají najít produkty, které je možné pořídit i o několik tisíc levněji než v Česku.
Například třímístná pohovka ÄPPLARYD, která se v Česku prodává za téměř 22 tisíc korun, se dá v Německu pořídit v přepočtu o pět tisíc levněji. Obdobný rozdíl je i u dvoumístné pohovky, která stojí o čtyři a půl tisíce méně než v Česku.
Z analýzy také vyplynulo, že největší absolutní rozdíly v cenách byly u kuchyňských desek na míru. Vyrazit z Česka do Německa by se mohlo vyplatit například pro desky s názvem BARKABODA nebo SKOGSÅ.
V české IKEA je možné pořídit metr těchto dýhovaných desek z ořechu a dubu za 14 tisíc korun, v Německu je ale cena poloviční, metr pořídíte za 299 eur, tedy v přepočtu za 7266 korun.
Několik tisíc korun v Německu ušetříte také u skříně s prosklenými dvířky IDANÄS nebo u vitríny LANESUND, které stojí v Německu o třetinu méně. Celkem se nižší cena v Německu týká 3389 produktů z 9270 položek prodávaných v obou zemích.
Největší procentuální rozdíl v ceně je u povlaku na polštář HJÄRTERÖ, který je v Německu levnější o 61 procent. V české IKEA ho můžete koupit za 249 korun, v Německu stojí 3,99 eura, tedy zhruba 97 korun.
Na podrobnější výsledky srovnání cen v české a německé IKEA se můžete podívat v přehledu níže. Jedná se o seznam dvaceti produktů, u kterých se nejvíce vyplatí zajet si pro ně do Německa. Kromě již zmíněných kuchyňských desek nebo pohovek se jedná také o příborníky, televizní stolky, koberce nebo o ledničku SKOGSNÄS.
V přehledu vidíte srovnání cen a při scrolování do strany se můžete podívat i přímo na webovou stránku produktu na českém a německém e-shopu IKEA.
Proč jsou některé produkty v Německu levnější než v Česku?
Paradox levnějšího nábytku v bohatším Německu vysvětlovali zástupci IKEA v minulosti kombinací mnoha lokálních faktorů. Cenu podle společnosti proměňuje kromě rozdílných lokálních nákladů na energie nebo dopravu také objem prodaného zboží. Obrovský německý trh lépe absorbuje fixní náklady, což umožňuje srazit cenu dolů.
Analytici k tomu navíc dodávají, že na menším a méně konkurenčním českém trhu si prodejce může dovolit nastavit vyšší marži, protože čeští zákazníci jsou stále ochotni si připlatit.
U některých produktů tak vznikají paradoxní situace, kdy některé stojí v Česku podstatně více. A to i přesto, že je v Německu dvojnásobně vyšší průměrná mzda než v Česku – ta přesahuje sto tisíc korun.
Polská IKEA stále levnější než česká
Podstatně levněji než v Česku se dá nakoupit v IKEA v Polsku. Průměrně je Polská IKEA levnější o téměř sedm procent. Nižší ceny jsou téměř ve všech kategoriích zboží kromě potravin a nápojů nebo koupelnového nábytku; ten je naopak v Polsku dražší.
Do polské IKEA se také nevyplatí jet například pro novou kuchyň. Kuchyňský nábytek a spotřebiče jsou v průměru o 13 procent dražší než v Česku.
Zhruba o 20 procent je levnější například nábytek s úložným prostorem, organizéry, rostliny a květináče nebo domácí elektronika. V průměru okolo 13 procent ušetříte také na postelích a matracích nebo na osvětlení. Se stejnou mírou je v Polsku levnější také zboží s vánoční tematikou.
A pro jaké konkrétní zboží se vyplatí do Polska zajet? Stejně jako u Německa se to týká především větších a dražších kusů nábytku. Například pokud by se vám líbila třímístná pohovka Stockholm, kterou v Česku pořídíte za téměř 37 tisíc korun, cesta k našim východním sousedům by se vám vyplatila.
V polské IKEA se totiž prodává o více než osm tisíc levněji než v Česku. Zaplatili byste za ni 4999 zlotých, tedy v přepočtu téměř 29 tisíc korun. O více než pět tisíc levněji se v Polsku prodává také příborník KLACKENÄS nebo stůl MÖRBYLÅNGA. Stejně jako v Německu jsou zde také levnější různé varianty pohovek ÄPPLARYD nebo již zmíněná vitrína LANESUND. Další cenové rozdíly si můžete prohlédnou v přehledu níže.