Ivana Tykač si podmaňuje Braník. Získala lukrativní pozemky v centru čtvrti
Realitní byznysmenka Ivana Tykač znovu investuje do Braníku. Od investiční skupiny Vertue Miloše Krejníka koupila balík nemovitostí v samotném centru této lokality přímo naproti Dominikánskému dvoru. Součástí transakce je nejen bytový dům, ale i okolní pozemky připravené k výstavbě.
Tykačovou se redakci e15 nepodařilo zastihnout. Zástupci její firmy transakci potvrdili, otázky na plány manželky Pavla Tykače, jednoho z nejbohatších Čechů, však nechali bez komentáře.
Není vyloučené, že podnikatelka naváže na záměr původního investora. Podle informací e15 se v této souvislosti její skupina TKC Group spojila s architekty, kteří vytvořili původní architektonickou studii. Podle ní měl bývalý vlastník pozemků postavit k současnému domu z obou stran stejně vysoké moderní rezidenční budovy, které by zároveň zapadly do rázu svého okolí. Podle vizualizace by disponovaly čtyřmi patry včetně přízemí. Další podrobnosti záměru nejsou známé a nechce je sdílet ani Vertue, ani TKC Group. Výši investice do potenciální výstavby lze ale odhadnout na stovky milionů korun.
Firma Vertue pozemky prodala kvůli nenaplněnému očekávání. „Rozhodli se, že se chtějí soustředit na jiné projekty mimo development a prodej této lokality je součástí širší strategie,“ popisuje rozhodnutí o divestici zdroj, který měl k obchodu blízko, ale přál si zůstat v anonymitě. Pozemky sice nepotřebují změnu územního plánu, ale získání stavebního povolení podle něj potrvá ještě několik let.
Braník je atraktivní lokalitou
Tykačová už v Braníku působí. Na začátku desetiletí tam postavila luxusní bytový projekt nazvaný Braník Residences, který zahrnuje dva objekty s celkem čtrnácti byty. O investici tehdy psala e15. „Braník má svým umístěním skvělou polohu mezi centrem a výjezdem z Prahy a je tudíž žádanou lokalitou Pražanů, kteří chtějí benefitovat z dostupnosti do centra, ale zároveň chtějí mít kontakt s přírodou,“ řekla tehdy podnikatelka k důvodům investice v dané lokalitě.
Braník je tradiční a dlouhodobě oblíbená rezidenční čtvrť. Podle ředitelky poradenské společnosti Knight Frank Zdenky Klapalové spočívá její atraktivita zejména v klidném charakteru, dobré dopravní dostupnosti, blízkosti přírody a zároveň centra hlavního města. „Cenová hladina se zde dlouhodobě pohybuje mírně pod úrovní prémiových částí Prahy, jako jsou například Podolí či Smíchov, avšak v posledních letech zde ceny rostou obdobným tempem jako v jiných žádaných městských čtvrtích,“ říká s tím, že zájem o bydlení v Braníku je stabilní a lze očekávat, že s pokračujícím rozvojem a modernizací lokality bude dále narůstat.
Znalost trhu je výhoda
Tykačovou mohla k investici motivovat i znalost lokálního trhu. „Když už developer v místě působí, má velmi dobrou představu o dalším urbanistickém vývoji v dané lokalitě. Disponuje lokální znalostí a má vybudovaný vztah s příslušnými úřady i veřejností. Když vstupuje do nové oblasti, musí se seznamovat se situací v místě od začátku,“ dodala.
TKC Group dnes spravuje 191 prémiových bytových jednotek s celkovou plochou 44 tisíc metrů čtverečních. K tomu dokončila sedm developerských projektů a stejný počet projektů připravuje. Nově získané branické nemovitosti do tohoto výčtu TKC nepočítá.
Hlavním zdrojem finančních prostředků rodiny Tykačových je uhelný byznys. V Česku Pavel Tykač vlastní zejména významné elektrárny jako Počerady či Chvaletice, mnohem aktivnější už je ale v zahraničí. Majitel fotbalové Slavie se v letošním žebříčku e15 Premium nejbohatších Čechů a Slováků umístil na osmém místě s majetkem převyšujícím 31 miliard korun.