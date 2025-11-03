Hyundai zastaví výrobu v Nošovicích. Zaměstnanci zůstanou doma na překážkách
Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku opět přeruší výrobu svých vozů. Tentokrát výrobní pásy ve svém závodě zastaví v pondělí 10. listopadu. Zaměstnanci zůstanou doma na překážkých. Výpadky ve výrobě jsou způsobeny nedostatečnou poptávku, se kterou automobilka bojuje po celý letošní rok.
Automobilka letos již několikrát zcela zastavila výrobu ve svém nošovickém závodě. "Důvodem je i nadále reakce na vývoj na trhu a poptávku po vozidlech," uvedl Rodek, podrobněji se k vývoji nevyjádřil. V září byla ve slezském závodě výroba zastavena v pěti dnech a kromě toho ještě na třech směnách. Předtím měla automobilka dva nevýrobní dny v lednu a dva v únoru.
Zaměstnanci v době, kdy se auta nevyrábí, zůstanou doma na překážkých. "Jak už to tak bývá, nadřízení zaměstnanci opět určí, kteří jejich podřízení i přesto půjdou standardně do práce. Ostatní pak budou, dle aktuálně platné kolektivní smlouvy, na 70 procentech průměrného výdělku doma," uvedli odboráři.
Loni slezský závod vyrobil 330 890 aut, o 9610 vozů méně než v roce 2023. Pokles činil meziročně 2,8 procenta. Letošní plán výroby je zhruba 295.000 vozů.
Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Závod má přibližně 3100 zaměstnanců, dalších asi 8700 lidí pracuje pro jeho přímé dodavatele.
Americká cla srazila zisk Hyundai
Jihokorejské automobilce Hyundai Motor klesl ve třetím čtvrtletí provozní zisk meziročně o 29 procent na 2,5 bilionu wonů (zhruba 37 miliard korun). Hospodářské výsledky negativně ovlivnila americká cla.
Spojené státy jsou největším trhem této automobilky, na jejích celkových tržbách se podílejí zhruba 40 procenty. Hyundai od dubna čelila 25procentnímu clu na dovoz do USA, na konci října se však americký prezident Donald Trump a jeho jihokorejský protějšek I Če-mjong dohodli na snížení tohoto cla na 15 procent. Automobilka uvedla, že ji ve třetím čtvrtletí americká cla stála 1,8 bilionu wonů, zatímco ve druhém čtvrtletí to bylo 828 miliard wonů.