Výrazné zdražování nových modelů, ke kterému v posledních letech přistoupily prakticky všechny významné automobilky, vyhání zákazníky na trh s ojetinami. Platí to nejen pro soukromé kupce, ale už i pro firmy. Byznys s vozy z druhé ruky tak v českém autolandu nebývale roste. A na tradiční hřiště autobazarů se snaží silněji než kdy dřív pronikat i sami výrobci, obvykle se zánovními vozy do pěti let stáří.

„Důvodem trendu je zejména stále nižší kupní síla obyvatel ČR ve srovnání s ostatními zeměmi EU. Nový vůz si často nemohou dovolit nebo ho zkrátka z principu nechtějí. Proto segment zánovních i ojetých vozů je a bude velmi atraktivní. Zákazník ušetří až desítky procent oproti pořizovací ceně za nový vůz,“ shrnuje obchodní ředitel Kia Czech Michal Dolanský. Ještě v roce 2019 tvořily ojetiny jen pět procent objemu prodeje nových vozů Kia, tento rok šplhají na trojnásobnou hodnotu.

Jihokorejská značka ze skupiny Hyundai očekává, že význam secondhand byznysu v Česku ještě významně poroste s tím, jak se budou zvyšovat ceny nových vozů a jak bude EU omezovat prodej automobilů se spalovacími motory.

Zákazníků, kteří mají zájem o financování mírně ojetých automobilů, výrazně přibývá také na pobočkách Volkswagenu. „Jen za prvních pět měsíců letošního roku eviduje Volkswagen Financial Services nárůst počtu uzavřených smluv o více než čtyřicet procent,“ říká vedoucí dealerského prodeje ve VW Petra Padolsky.

Volkswagen zákazníkům nabízí svůj značkový program Das WeltAuto i ten od Škody Auto, tedy Škoda Plus. Padolsky tvrdí, že díky tomu koncern dokáže zákazníkům poskytnout víc než banky, například servisní prohlídky v autorizovaných servisech zdarma.

Právě mladoboleslavská automobilka se se svým programem Škoda Plus během uplynulé dekády zařadila k největším hráčům na trhu s ojetinami. V roce 2014 jich udala 27 tisíc, loni jich zobchodovala přes 49 tisíc a jen v letošním prvním čtvrtletí 14 tisíc. Pro srovnání: Nových škodovek si lidé v Česku zaregistrovali od ledna do března 20,5 tisíce.

„Cílíme na sto tisíc prodaných ojetých vozů, je to čím dál významnější pilíř expanze Škody na domácím trhu,“ říká koordinátorka Škody Plus Markéta Slámová. Škoda nabízí hlavně vozy do pěti let stáří s nájezdem kolem 72 tisíc kilometrů a s průměrnou cenou 462 tisíc korun. Průměr trhu je přitom výrazně níže: Loni se v Česku prodalo 671 tisíc ojetin, jež stály v průměru 305 tisíc, vyplývá ze statistik společnosti Cebia.

Polovinu ojetých aut na českém trhu v květnu tvořily diesely Letos v květnu bylo v nabídce přes soukromou inzerci a v tuzemských autobazarech celkem 113 tisíc ojetých vozů. Jejich mediánová cena se pohybovala na úrovni dvou set tisíc korun, vozy měly najeto průměrně 158 tisíc kilometrů a byly přes jedenáct let staré. Polovinu z nabídky tvořily dieselové vozy, 39 procent benzinové, elektromobily se podílely pohým jedním procentem, k dispozici jich byla necelá tisícovka. Vyplývá to z analýzy skupiny Aures Holdings, která sbírá data za celý trh.

„Trh s ojetými vozy je pro nás jednou z priorit, proto budujeme značku Toyota Prověřené vozy,“ potvrzuje trend mluvčí českého zastoupení japonské automobilky Jitka Jechová. „Je to pro nás další cesta v oslovování nové klientely a zároveň další kanál pro autorizované servisy a příslušenství. V kontextu celého trhu jde o velice efektivní možnost, jak omladit vozový park o vozy splňující bezpečnostní i emisní standardy.“ Za poslední tři roky vzrostl prodej ojetých toyot ze 6,5 tisíce na více než devět tisíc. Nových loni přibylo do registrů přes sedmnáct tisíc.

Že se byznysu s použitými vozy daří, dokumentují i výsledky největšího českého autobazaru za loňský rok. Skupina Aures Holdings, která provozuje síť autocenter AAA Auto, loni zvýšila prodej o deset procent a v Česku udala přes padesát tisíc vozů. Letos „Áčka“ očekávají další růst také proto, že přibývají zákazníci z řad podnikatelů, živnostníků a firem.

Z expanze automobilek na trh ojetin ředitelka a předsedkyně představenstva holdingu Karolína Topolová obavy nemá: „Jejich programy napomáhají kultivaci trhu a jeho postupnému přesunu od individuálního prodeje ojetin mezi fyzickými osobami směrem k institucionalizovanému obchodování. To samozřejmě přináší větší bezpečnost nákupu a zmenšuje prostor pro různé triky a podvody nepoctivých prodejců.“

Také do tohoto oboru už začíná pronikat umělá inteligence. Aures Holdings do ní v posledních letech významně investoval a výsledkem je systém, který pomáhá autobazaru i jeho klientům vyhledávat atraktivní vozy a určovat lokality, kde se dají nejvýhodněji prodat. „Dává nám to možnost vykupovat vozy, u kterých jsme předem schopni s velkou přesností odhadnout jejich hodnotu na různých trzích, kde působíme, a podle toho je do jednotlivých zemí distribuovat,“ upřesňuje Topolová. Desítku letos v AAA nejžádanějších modelů tvoří Škoda Octavia, Fabia, VW Passat, Škoda Superb, VW Golf, Hyundai i30, Ford Focus, Kia Ceed, Škoda Rapid a Ford Mondeo.

Ceny nových aut v posledních letech stoupaly mnohem rychleji než jen o inflaci, připomíná ředitel prodeje ojetých vozů Louda Auto+ Robert Imling. „Koupit nové auto je drahé už i pro firmy. Právě od nich v poslední době vzrostla poptávka po prověřených ojetých vozech,“ uvádí Imling. A také on zmiňuje stále důležitější roli moderních technologií v prodeji: „Jsou lidé, kteří jsou ochotni koupit auto třeba v tramvaji přes mobil. Tomu se musíme přizpůsobit.“