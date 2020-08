Léčebného konopí už lékárníci vydali dvojnásobek loňské spotřeby | E15.cz

Trh léčebného konopí v Česku svižně roste navzdory koronakrizi. Pacienti si ho v lékárnách od počátku roku do konce července vyzvedli zhruba 33 kilogramů, což je bezmála dvojnásobek množství za celý loňský rok. Počet unikátních pacientů se už druhý měsíc drží nad tisícovkou, vyplývá ze statistik Státní agentury pro konopí pro léčebné použití.

Hlavní příčinou stabilního růstu je skutečnost, že veřejné zdravotní pojištění od ledna léčebné konopí z devadesáti procent proplácí. Obliba léčiva by navíc měla dál růst, míní Ladislav Krajča, majitel firmy Elkoplast, která je jediným pěstitelem léčebného konopí v Česku.

„I lékaři z generace, pro kterou bylo léčebné konopí tabu, pomalu mění názor. To má dopad i na to, jak léčebné konopí vnímají pacienti,“ říká Krajča.

Celkově vydaný objem léčivého konopí však podle dalších hráčů na trhu zaostává za očekáváním. „Potenciál je mnohem vyšší,“ upozorňuje Tomáš Kubálek, jednatel firmy Czech Medical Herbs, která je jedním ze dvou dovozců léčebného konopí.

„V Německu se loni vydalo 6,5 tuny. Byť je růst značný, stále tento stav vnímám jako žalostný. I ministr zdravotnictví Adam Vojtěch očekával, že počet individuálních pacientů bude kolem dvou tisíc,“ hodnotí situaci Kubálek, podle něhož by se za celý rok mohlo vydat zhruba sedmdesát kilogramů léčiva.

Tuzemský konopný trh čeká v polovině příštího roku další milník. Pokud Poslanecká sněmovna na podzim schválí novelu zákona o léčebném konopí, otevře se trh dalším pěstitelům. Firmě Elkoplast, která konopí pěstuje na základě vysoutěžené veřejné zakázky, tak přibude konkurence. Takových pěstitelů ale budou spíše jen jednotky, míní Krajča.

„U léčebného konopí je velice přísná regulace jak výrobní, tak pěstitelské technologie,“ vysvětluje Krajča, který novelu vítá. Po dlouhém čekání bude totiž moci dodávat nejen na tuzemský trh, ale i do zahraničí. „Máme kapacitu vyrábět i několikanásobně více,“ dodává.

Téma léčebného konopí v posledních dnech znovu rezonovalo poté, co vyšlo najevo, že Evropská komise uvažuje o zařazení jedné z účinných složek konopí mezi narkotika, a to i přesto že nemá omamné účinky. Týká se to čím dál oblíbenějšího kanabidiolu (CBD).

V praxi by to znamenalo, že drtivá většina konopných produktu s obsahem CBD, jako jsou konopné oleje, kapky, čaje nebo kosmetika, by nemohla být volně dostupná.