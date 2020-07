Čech vyvinul unikátní stroj na zpracování konopí. A expanduje v cizině | E15.cz

Pěstitelům konopí výrazně urychlil proces, který bylo doposud nutné dělat ručně: odlistění rostliny. Mladý vynálezce Petr Mertlík vyvinul střihač Sunflower Trimmer, s nímž slaví úspěch zejména na zahraničních trzích. Na ty hlavní, do USA a do Kanady, se nyní chystá. Jeho projekt získal také ocenění v soutěži Iron A Design Award.

Jak váš stroj funguje?

Naše stroje stříhají okvětí konopných rostlin. Z květu rostliny je potřeba oddělit listy od květu. Pěstitelé mají dvě možnosti, buď si rostliny ostříhají ručně, nebo koupí stroje. Je to podobný proces jako u pěstování chmele, kde všichni profesionální pěstitelé používají automatické harvestory, třídičky, sušičky a další automatizované procesy.

Kolik stojí jeden stroj?

Momentálně náš nejprodávanější Automatic Trimmer L stojí zhruba 8 tisíc euro.

Jaké máte tržby?

V minulém roce jsme měli něco málo přes 2 miliony korun. V letošním roce máme cíl 6 až 8 milionů a měli bychom ho dosáhnout. Pro další roky očekáváme stejný procentuální nárůst.

Kde produkty vyrábíte?

98 procent výroby pochází z České republiky. Stroje montujeme v Pardubicích.

Doposud jste jich prodali přes dvě desítky. Do kterých zemí putovaly?



Naše automatické střihače jsme prodali do zemí jako je Švýcarsko, Rakousko, Německo, Itálie, Španělsko a dokonce i v Česku se našli pěstitelé konopí, kteří o ně měli zájem.

Plánujete i vstup na americký a kanadský trh?

Vstup do Spojených států a Kanady plánujeme za předpokladu, že se nám podaří rozjet náš nový byznys model v Evropě. Možná v příštím rozhovoru si řekneme, zda byla naše strategie úspěšná. Pevně věřím, že se nám to podaří, protože pokud chceme být lepší než ostatní, nesmíme se bát jít novou, neprošlapanou cestou.

Je rozdíl mezi zájemci z tuzemska a zahraničí?

V Česku je zájem spíše o menší střihače – Baby Trimmer. Myslím, že v budoucnu se zde najde ještě více pěstitelů konopí, kteří budou potřebovat automatizovat výrobní procesy.

Tento produkt není úplně typický a nejde o rychlobrátkové zboží. Jak oslovujete svou cílovou skupinu? Měl jste ji hned jasně definovanou?

B2B byznys jsem začal dělat po vzoru ostatních výrobců v tomto odvětví. Teď si však myslím něco jiného a tento model měníme. Připravujeme videa, nový web a propagační kampaně. Během dvou až tří měsíců by mělo být vše spuštěné a už teď můžu říct, že to bude pecka.

Jak ta myšlenka vznikla?

Většina výrobců a prodejců to takto dělá. Lidé (zákazníci) jsou zvyklí chodit do malého obchodu a tam dostávat většinu informací od prodejce. Ten zase kupuje to, co mu prodá distributor. Na trhu je již zaběhlý systém, kde horko těžko protlačíte nový produkt jako jsou hnojiva nebo osvětlení. V našem případě je to ale naštěstí jiný příběh a se stroji s cenou nového auta můžeme přemýšlet o jiném přístupu k zákazníkovi než jen klasicky formou B2B. Stále plánujeme ponechat naši distribuční síť, ale chceme jít co nejblíže k zákazníkovi a odehrávat by se to mělo převážně na internetu.

Kdo je váš typický zákazník?



Momentálně se zaměřujeme na pěstitele CBD konopí převážně z Itálie, Švýcarska, Rakouska a dalších západních zemích.

Jak velký je s vašimi produkty světový trh?

Těžko se to odhaduje. Kdybych vzal čísla od největšího světového výrobce o jejich prodejích, tak doposud prodali stroje v hodnotě přes 4 miliardy korun. Můj odhad může být do budoucna 5 až 20 miliard korun ročně pro evropský a americký trh.

Jaký dopad měl koronavirus na na váš byznys?

Dopad to určitě má a já doufám, že budeme schopni z této situace vytěžit maximum. Koronavirová krize nám znemožnila realizovat veletrhy, které jsme měli již zaplacené a naplánované. Donutilo mě to zamyslet se nad řadou věcí a moje některá dosavadní stanoviska přehodnotit. Připravujeme řadu novinek a změn v našem fungování a věřím, že se to hodně brzy projeví a pomůže nám to k realizaci našich cílů.

Co ve vás zanechala karanténa a jak jste řídil tým?

No nic extra to nebylo, ale opět mi to pomohlo změnit moje uvažování a fungování. Například jsem zjistil, že meetingy po Skypu a na dalších online platformách mohou být mnohdy užitečnější a efektivnější než osobní setkání.

Před necelým rokem jste získal investici pro svůj projekt. O jakou částku se jednalo?

Nevím, jestli to byla tak úplně investice, jako spíš vstup nového partnera do tohoto projektu, a to díky platformě Busyman. S tím samozřejmě souvisel i finanční obnos, za který jsem přenechal část společnosti. Řekl bych, že finanční část naší dohody je tou méně důležitou.

Kdybyste se ohlédl pár měsíců zpátky před investicí a nyní po ní, udělal byste něco jinak?

Určitě ne. V mém případě to nebylo až tak o investici, jako o nalezení toho správného partnera. Dnes máme pevné základy, které by nám měly umožnit v budoucnu rychlý růst. Očekávám, že do konce tohoto roku uvidíme, zda je naše strategie a nastavení správné.

Participuje investor na projektu i nyní?

Ano, s novým partnerem jsme v neustálém kontaktu a spolu rozvíjíme společnost.

Co plánujete dál?

Další vývoj nových strojů, změna marketingové strategie a hlavně tvorba videí. Máme připraveného obchodního zástupce, který bude naši značku osobně propagovat po celé Evropě.