Léky na předpis do boxů? Většina Čechů je pro, komora zůstává proti
- Většina Čechů by doručování léků na předpis do boxů nebo výdejních míst využila a považuje ho za bezpečné.
- Ministerstvo chystá změnu zákona, která má zásilkový výdej povolit hlavně u léků pro dlouhodobě léčené pacienty.
- Lékárníci varují před riziky skladování i oslabením odborné konzultace při výdeji.
Zasílání léků na předpis do výdejních míst nebo boxů by využilo 70 procent dospělých Čechů a dalších 16 procent to zvažuje. Zhruba čtyři pětiny si myslí, že je služba bezpečná, naopak za určitě nebezpečnou ji považují tři procenta lidí. Vyplývá to z letošního průzkumu společnosti Nielsen mezi 1045 respondenty ve věku 18 až 70 let. Na změně legislativy, která umožní zásilkový výdej léků na předpis, aktuálně pracuje ministerstvo zdravotnictví. Lékárníci z České lékárnické komory (ČLnK) jsou dlouhodobě proti zasílání předpisových léků.
Klíčové je pro ministerstvo právě zajištění bezpečnosti pro pacienty, zejména v oblasti skladování léčiv a zachování odborné konzultace s lékárníkem.
Z těch, kteří již zásilkový prodej vyzkoušeli u léků bez předpisu, jej považuje za bezpečný 91 procent respondentů. Nejvíce preferovaným způsobem doručení jsou podle průzkumu výdejní boxy, tuto variantu volí 51 procent dotázaných. Obliba boxů otevřela debatu o jejich technickém zabezpečení a schopnosti zajistit odpovídající skladovací podmínky.
Doplněk stávajícího systému
Ministerstvo zdravotnictví zdůrazňuje, že zásilkový výdej léků na předpis má být doplňkem stávajícího systému, nikoli jeho náhradou. Pacientům má nabídnout možnost volby mezi osobním vyzvednutím a doručením vybraných léčiv. Nový režim by se měl týkat především léků určených k dlouhodobé léčbě stabilizovaných chronických onemocnění, například vysokého krevního tlaku nebo cholesterolu. Vysoce specializovaná léčiva, například pro onkologické pacienty, by i nadále zůstala v režimu osobního výdeje v lékárně.
Resort počítá s tím, že při zásilkovém výdeji bude zachována možnost odborné konzultace, na které trvají lékárníci. „Stejně jako nyní je rozsah povinné dispenzace stanoven vyhláškou o správné lékárenské praxi, bude se tento rozsah vztahovat i na on-line výdej. Pro přepravu volně prodejných léčivých přípravků vydávaných zásilkovým způsobem jsou stanovena pravidla ve vyhlášce o správné lékárenské praxi - obdobně se tedy budou muset upravit i pravidla pro léky vázané na recept,“ uvedl Martin Novotný z tiskového oddělení ministerstva.
Podle lékárníků je u zásilkového výdeje třeba zachovat určité podmínky. Některé léky podle ČLnK může vysoká či nízká teplota ve výdejním boxu poškodit. Pro většinu léků je teplota pro skladování stanovena do 25 stupňů Celsia. U výdeje podle lékárníků musí být vždy skutečný farmaceut, který bude věc konzultovat s objednávající osobou a zároveň jí vysvětlí léčbu.
Stálou teplotu zajišťují temperované výdejní boxy. “Stabilní podmínky uvnitř temperované části boxu jsou zajištěny pomocí chladících agregátů, topného kabelu, soustavou větráků, které rozhánějí vzduch uvnitř schránek. Pomocí větráků máme zajištěnou stejnoměrnou teplotu napříč všemi schránkami. Teplotu uvnitř schránek nám hlídají kalibrovaná teplotní čidla, která jsou používána i v lékárenských skladech,„ uvedl Jaromír Krulich ze společnosti 3iD, která na českém trhu boxy nabízí. Celkem 70 jich využívá například lékárenská síť Dr. Max k distribuci volně prodejných léků.