Nejdříve Alza, teď Škoda Auto. Republiku pokryje vlastními výdejními boxy
- Škoda Auto po ročním testu rozšiřuje výdejní boxy do všech autorizovaných servisů v Česku – zákazníci je aktivně využívají hlavně k předání a vyzvednutí vozů mimo otevírací dobu.
- Automobilka se inspirovala u Alzy: boxy zvyšují komfort klientů, ulevují servisům a umožňují digitální obsluhu zakázek včetně plateb a notifikací.
- Digitalizace servisů je podle expertů stále slabším článkem automobilového řetězce, právě služby pro zákazníky se tak stávají důležitým bojištěm konkurence.
Výdejní boxy nemusí být výsadou jen internetových obchodů, přesvědčili se ve Škodě Auto. Automobilka aktuálně dokončila zhruba rok trvající test českého trhu, který přinesl jednoznačný výsledek: i její zákazníci oceňují servisní boxy značky Škoda a aktivně je používají. Automobilka je proto společně s partnery postupně rozšíří po celém Česku tak, aby byly k dispozici v každém autorizovaném servisu, řekl pro e15 šéf českého zastoupení značky Jiří Maláček.
Automobilka se v tomto případě inspiruje především Alzou, která jako první e-shop rozšířila vlastní boxy po Česku ve skutečně masivním měřítku. „Inspirace tam do určité míry skutečně je, protože chceme vyjít vstříc zákazníkům. Zakázek a servisních úkonů je velké množství a boxy samozřejmě zvyšují komfort,“ vysvětluje Maláček.
Pro klíčky od opraveného i nového auta
Škoda pochopitelně nemá ambici dosáhnout rozsahu jedničky české e-commerce, která se pyšní třemi tisíci boxů. Zatím jimi disponuje 46 servisů z celkových 220. „Vyhodnotili jsme si to jednoznačně. Boxy vybavíme všechna autorizovaná servisní místa, je to otázka jednotek let,“ uvádí Maláček.
Schránky v boxech slouží k více účelům, pokud o ně zákazník při online objednání do servisu projeví zájem. Nejčastěji je využívá k tomu, aby mohl předat vůz do servisu i mimo otevírací dobu. Přijede, na kamerami monitorovaném parkovišti odstaví vůz, do schránky předá klíče a dokumentaci. Technici vůz převezmou, nafotí a kontaktují klienta ohledně upřesnění a odsouhlasení zakázky. Stejným způsobem může zákazník opravený vůz vyzvednout a zároveň zaplatit na terminálu, který je součástí boxů.
Obdobně boxy slouží k předávání některých nových nebo půjčovaných náhradních vozů. Nově Škoda touto cestou doručuje také zboží, které zákazníci nakupují na e-shopu značky – pokud se do konkrétní schránky vejde.
„Investice hradí naši autorizovaní partneři, jedná se o stovky tisíc korun na jeden výdejní box, který se může skládat z různého množství různě velkých schránek. Jejich počet si určuje partner tak, aby odpovídal objemu zakázek. Je to pohodlné i pro servisy, kterým boxy ulevují od ranních front a umožňují rozložit práci v čase,“ dodává Maláček. O tom, co se s vozem právě děje, je zákazník informován mobilními notifikacemi.
Nejvíce autorizovaných servisů a dealerství v Česku provozují značky spadající do koncernu Volkswagen, dále Hyundai, Toyota či Kia. Rozsáhlá síť je pro ně velmi významná také proto, že je v očích zákazníků odlišuje mimo jiné od expandujících čínských konkurentů, upozorňuje expert poradenské společnosti EY Petr Knap. Servisy zároveň stále představují méně digitalizovanou součást celého automobilového řetězce.
„Nejvíce digitalizovanými oblastmi zůstávají výroba a logistika, kde se realizuje řada iniciativ průmyslu 4.0 – robotizované pracovní stanice, digitální řízení výroby a automatizace skladů. Vzhledem k jejich rozsahu, složitosti systémů a kritickému dopadu na celkovou efektivitu jsou již dlouho prioritami,“ konstatuje v rozhovoru pro e15 Holger Peters, člen představenstva Škody pro finance.
Automobilka má za sebou relativně úspěšný rok. V Česku si udržela zhruba třetinový podíl na trhu s novými vozy, kterých udala 84 tisíc. Následovaly ji značky Hyundai, Toyota a Volkswagen s vyššími jednotkami procent tržního podílu.
Obchod s novými vozy v Česku pozvolna rostl díky rostoucí ekonomice a zvyšující se důvěře spotřebitelů, totéž očekává odborník poradenské společnosti PwC Michal Razim i letos: „Přiblížíme se nejlepším letům 2015 a 2016. Vývoj ale může narušit nenadálá ekonomická nebo geopolitická událost, která by ovlivnila dostupnost vozidel či spotřebitelskou důvěru.“