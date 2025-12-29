Tři nové obchody Lidl změnily majitele. Velký realitní fond tiše posiluje v regionech
- Generali Fond Realit koupil trojici zcela nových supermarketů Lidl.
- Obchody v Olomouci, Kutné Hoře a Mníšku pod Brdy zůstávají Lidlu – fond je bude dlouhodobě pronajímat.
- Jde o první společný obchod fondu a skupiny Star Capital Finance.
Investiční fond Generali Fond Realit, který spravuje společnost Generali Investments CEE a odborně zajišťuje Generali Real Estate, dokončil nákup portfolia tří nových supermarketů Lidl v Mníšku pod Brdy, Kutné Hoře a Olomouci. Jde o první společný obchod fondu s českou investiční skupinou Star Capital Finance, která celý projekt připravila a dovedla do finále.
Na míru pro Lidl, ale také investora
Zakoupené prodejny se nacházejí na dobře viditelných a frekventovaných místech – na příjezdu do Mníšku pod Brdy u dálnice D4, v Kutné Hoře poblíž obchodního centra Šipší a na okraji Olomouce ve směru od silnice 55. Dohromady nabízejí téměř 6 900 metrů čtverečních plochy.
Obchod je postavený na jednoduchém principu: Lidl si nové prodejny nechal postavit podle svých potřeb a bude je dál dlouhodobě využívat jako nájemce. Pro fond to znamená stabilní příjem z nájmu, pro Lidl uvolnění kapitálu bez nutnosti opouštět své prodejny.
Podle zástupců Generali Real Estate nákup zapadá do dlouhodobého směřování fondu. „Kupujeme nové a kvalitní nemovitosti s nájemcem, na kterého se dá spolehnout. To je kombinace, která dává smysl našim investorům,“ uvedl Ramon Spoladore, odpovědný za region střední a severní Evropy. Zároveň upozornil, že prodejna v Mníšku pod Brdy je první z této trojice, která už využívá nový koncept Lidlu s modernějším vzhledem a přehlednějším uspořádáním.
Sázka na spotřebu
Pozitivně hodnotí spolupráci i Star Capital Finance. Její šéf a majitel Josef Malíř uvedl, že Lidl si pro projekt vybral dlouhodobé partnery, se kterými chce spolupracovat i do budoucna. Skupina se v rámci obchodu nestává vlastníkem samotných budov, ale vstupuje do fondu jako jeho podílník.
Také podle Generali Investments CEE jde o zajímavou investici s dlouhodobým potenciálem. „Podobné projekty vnímáme jako stabilní základ portfolia – stojí na každodenní spotřebě a silném nájemci,“ uvedl Marek Bečička, který má ve společnosti na starosti investice do reálných aktiv.
Star Capital Finance patří mezi výrazné hráče na trhu komerčních nemovitostí ve střední Evropě. Zaměřuje se hlavně na kanceláře a maloobchodní projekty, jako jsou supermarkety, retail parky nebo nákupní centra. Hodnota majetku, který skupina spravuje, přesahuje 700 milionů eur a zahrnuje mimo jiné obchodní centra v Česku, na Slovensku a v Polsku i administrativní a průmyslové projekty v Praze a dalších městech.
Kdo jsou investoři
Generali Investments CEE patří k největším správcům majetku v Česku a širším regionu střední a východní Evropy. Na trhu působí už od roku 1991 a dnes spravuje aktiva v hodnotě téměř 400 miliard korun. Nabízí investiční řešení jak drobným investorům, tak obcím, nadacím či velkým institucím, včetně pojišťoven a penzijních fondů. Vedle podílových fondů se zaměřuje i na dlouhodobé investice do reálných aktiv, jako jsou nemovitosti.
Star Capital Finance je česká investiční a poradenská skupina vedená Josefem Malířem, která se dlouhodobě pohybuje na trhu komerčních nemovitostí ve střední Evropě. Zaměřuje se především na kanceláře a maloobchodní projekty každodenní spotřeby, tedy supermarkety, retail parky a nákupní centra. Hodnota majetku, který skupina spravuje, přesahuje 700 milionů eur a její portfolio zahrnuje projekty v Česku, na Slovensku i v Polsku. SCF se u svých nemovitostí soustředí na jejich další rozvoj a zvyšování hodnoty v čase.