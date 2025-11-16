Lidl, Globus, Ikea a další zavádějí placené parkování. Lidé ho zneužívají a stojí tam i hodiny
Obchodní řetězce se čím dám víc setkávají s tím, že řidiči zneužívají venkovních volně přístupných parkovišť. Většina z nich proto už zavedla od určité doby poplatek. Týká se to většiny z nich. Sazby se liší.
Každý jistě uvítá, když má možnost něco zdarma získat či využít. Vzhledem k hustotě dopravy jde v tomto ohledu často o parkování, které je ve středech měst většinou zpoplatněné. Stačí však jet o kus dál k nějakému obchodnímu centru a tam běžně zaparkujete zdarma. Dříve jste tu občas mohli narazit i na volně využitelný wallbox jako projev vstřícnosti k elektromobilitě.
Jenže když je něco zdarma, najdou se tací, kteří toto dobré gesto zneužívají. Například právě nabíjecí stanici majitelé elektromobilů často využívali i jako běžné parkovací místo, takže ji blokovali ještě dávno potom, co už měli plně nabito. Ford s tímto nešvarem nenásilně bojuje „značkovými“ kartičkami, které si můžete nechat poslat a neohleduplného řidiče taktně upozornit.
Kde se platí?
Stále více se zneužívá i samotná možnost parkování a očividně toho mají provozovatelé obchodů dost. Je jasné, že čím větší nákupní centrum, tím více času tam lidé tráví, ovšem není správné využívat taková parkoviště pro dlouhodobé pravidelné stání. Tuto praxi potvrdila redakci Události247 i mluvčí řetězce Lidl Iveta Barabášová.
V čím dál větší míře se tak objevují parkoviště u obchodů chráněné závorami s tím, že nějaká doba parkování je zdarma. Běžnou praxí to je u velkých obchodních center, přinejmenším mají-li drahá podzemní parkoviště či nadzemní parkovací domy. U jednotlivých supermarketů to však zatím až tak normální není.
V reakci na zneužívání parkovacích míst Lidl zavede zpoplatnění s tím, že prvních 90 minut mají zákazníci zdarma a následně platí sto korun za každou započatou hodinu. Podle ní, ale i podle oslovených zákazníků, je to dostatečně dlouhá doba pro nákup. Ozývají se i názory, že by si řidiči klidně platili i sto korun za hodinu, pokud by bylo parkoviště řádně hlídané nebo pod dohledem kamerového systému.
Stejnou praxi zavádí také řetězec Kaufland, ačkoliv výše hodinové sazby a doby zdarma se liší. Nabízí bezplatné parkování v délce 90 až 180 minut a následně účtuje třicet korun až stovku za započatou hodinu. Tesco většinou poskytuje parkování na dvě hodiny a poté se hodinová sazba pohybuje kolem padesáti až šedesáti korun, ale můžete narazit i na poplatek sto korun za hodinu. Podobné podmínky má i Albert a Penny.
Ve větších centrech, například v Globusu, mají návštěvníci tři hodiny zdarma a IKEA dává dokonce pět hodin volného parkování. Následně účtuje padesát korun za hodinu, přičemž se do poplatku započítávají i předchozí hodiny stání.