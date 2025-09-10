Obsazení Evropy Footshopu vyšlo, letos bude cílit až na dvě miliardy
Pražský prodejce streetwear módy Footshop byznysmena Petera Hajdučka zhodnotil svoji sázku na Evropu. Poté, co zavelel k expanzi do deseti nových evropských zemí, přinesly očekávané pololetní výsledky pozitivní čísla: Tržby dosáhly 891 milionů korun, což znamená meziroční nárůst o 38 procent a ukazatel EBITDA pak dosáhl 71 milionů, což je meziročně o 30 procent lepší hodnota.
Footshop, který provozuje i značku Queens, zveřejnil i výhled do konce roku. Skupina by v případě tržeb měla dosáhnout na 1,8 až 2 miliardy korun, v případě EBITDA pak 150 až 180 milionů korun.
Značku netvoří jen eshop, celkem šest kamenných prodejen značek Footshop a Queens v metropolích střední a východní Evropy navštívilo v uplynulém roce přes milion zákazníků.
První polovinu roku hodnotí zakladatel a CEO skupiny Peter Hajduček jako přelomové období, především kvůli mezinárodní expanzi do deseti nových zemí, díky čemuž skupina dosáhla téměř úplného pokrytí Evropy. „Ve druhé polovině roku se zaměříme na rozvoj portfolia, posílení značky a další zvyšování provozní efektivity, což nás přiblíží k našemu cíli stát se lídrem na evropském trhu,“ komentuje Hajduček.
Plánuje navíc další expanzi kamenných prodejen. Skupina chce své portfolio v následujícím roce doplnit o další dvě. V současné době hledá vhodné prostory pro otevření vlajkové prodejny v Paříži, Marseille nebo Lyonu, čímž prolomí pomyslnou hranici do západní Evropy. Dalšími metropolemi, kam skupina upíná svou pozornost, jsou Sofie nebo Atény.
Hajduček story
Zakladatel Footshopu je na první pohled trochu nesmělý kluk ze Slovenska. Je zároveň ukázkou, jak důležité je mít rád svoji práci. Když se jeho firmě před pár lety nedařilo, zašel do svého obchodu, bral do rukou botu po botě a v duchu se pomalu uklidnil tím, jak krásné věci má. Dnes Footshop míří opět vysoko a je to právě proto, že majitel boty miluje, rozumí jim a dokáže najít způsob, jak se zákazníkům dostat pod kůži.
„Když jsem byl teenager, všechny darované peníze ze svátků a narozenin jsem si ušetřil a při výletě s rodiči do Maďarska utratil za tenisky. Nedávalo to smysl, ale nic jiného jsem nechtěl,“ vypráví tenhle odrostlý skejťák jadrnou slovenštinou v karlínské kanceláři své firmy.
Do práce jako zaměstnanec nikdy nechodil. Podnikal už od čtrnácti let – nejdříve sám, později v malém týmu stavěl menším firmám weby a poskytoval on-line marketing. Když pak studoval pražskou Vysokou školu ekonomickou a mířil k bakalářské práci, rozhodl se ji napsat o své firmě, která on-line prodává boty. Potíž byla ovšem v tom, že firma ještě ne tak docela existovala, a hlavně poslední kapitola bakalářky měla nést název „První hospodářské výsledky“. „Takže bylo třeba ten Footshop spustit. Vlastně jsem si to na sebe upletl,“ říká dnes s úsměvem.
Když se Petera Hajdučka zeptáte, kolik má doma tenisek, chvíli počítá a pak dojde k číslu 100 párů. Možná by svoji sbírku i rozšířil (přestože je to víc, než má jeho žena), ale přece jen se musí spolu s rodinou a všemi botami někam vejít. „Ale pořád jsou ve firmě kolegové, kteří mají bot víc,“ ukazuje za sebe, kde pracuje jeho tým, zjevně zapálený stejným směrem.
Jak vybrat zatáčku
Tahle pohodová atmosféra ovšem nepanovala ve Footshopu vždycky. Nebýt Hajdučkovy hluboké znalosti trendů streetwearu a on-line marketingu, někdy kolem roku 2021 by byl Footshop jedním z mnoha prodejců, jež smetl postcovidový útlum e-commerce. „Jako organizace jsme museli zeštíhlit, stát se více profesionální firmou. Zjistili jsme, kdy být rázní, a kdy naopak opatrní,“ popisuje Peter Hajduček. V klíčové době navíc Footshop koupil obchod Queens ze stejného ranku, který měl ovšem obdobné potíže, čili k řešení byly hned dvě nepříjemné situace naráz.
Queens musel svého času zavřít všechny kamenné obchody, Peter Hajduček stál před úkolem najít obchodu novou pozici u zákazníků, nové logo, nový design. „Bylo jasné, že takový, jaký byl, už neměl místo na trhu. Hiphopové oblečení – okrajové značky napojené na rappery, to nebyl model k uživení,“ vypráví. Nyní se Queens zase daří – míří na ženy, obecně odrostlejší zákazníky než Footshop, nabízí minimalističtější design, menší loga na oblečení. Přitom využívá společné zázemí, v karlínských kancelářích není zvláštní tým pro jeden nebo druhý brand. Znovu dokonce otevřel kamennou prodejnu v centru Prahy.
Když se Peter Hajduček zamýšlí nad tím, jak prudkou zatáčku jeho firma zvládla vybrat, vždycky říká, že se vlivů muselo sejít více. Z těch vnějších patří mezi klíčové fakt, že globální značky jako Nike či Adidas změnily po covidové éře strategii (a své CEO). Po době, kdy se snažily své produkty prodávat samy, opět otevřely náruč on-line prodejcům.
U kamenných prodejen se zastavme. Footshop je převážně on-line obchod – dokonce patnáct procent tržeb plyne firmě přes mobilní aplikaci. Přesto jsou kamenné prodejny pro Footshop důležité. Podle majitele vytvářejí vztah se zákazníkem. „Hraje tam hudba, naše obsluha má daný způsob komunikace i oblečení. Člověk si odnese zážitek, lépe se spojí se značkou. Je to vlastně součást marketingu zpříjemněná tím, že něco vydělá,“ vysvětluje.
Jak se chodí ven
I tak není možné obchody náhodně rozmístit po Česku či Evropě. K jejich průniku na trh slouží právě data z on-line prodeje. Díky tomu jsou evropské obchody Footshopu ziskové. Radost dělá Peteru Hajdučkovi třeba Polsko, kde právě dobré on-line prodeje podpořil obchod ve Varšavě.
Stejný model chce teď replikovat ve Francii, a to hned ve třech městech – v Paříži, Lyonu a v Marseille. Už jen to, že Footshop získal od globálních značek povolení prodávat v Paříži, svědčí o tom, jakou má u nich pozici. Peter Hajduček hodlá ve Francii těžit ze synergií mezi obchody, která se vyplatí třeba při představování nových modelů. Dosud žádný konkurent z Lyonu nepodniká v Marseille a naopak a zároveň žádný konkurent z těchto měst nepůsobí v Paříži.
Na Francii je lákavá ještě jedna příznivá skutečnost. Týká se reverzní logistiky. Na té kdysi uvázl model módního Zootu – jde o zpětné zasílání nevyužitého zboží, jež platí prodejce. Nemá z něj žádný zisk, jde o čistý náklad. Ve Francii je poměr vráceného zboží jeden z nejnižších v Evropě. Nižší než v Česku a mnohonásobně nižší než v problémovém Německu.
Footshop už najal francouzského country manažera, vybírá lokality ve městech k pronájmu obchodů. „Zatím jsme nadšení. V Marseille se dostaneme na výši nájmu jako ve Varšavě či v Bukurešti, přičemž pohyb zákazníků na daných ulicích je mnohem vyšší a kupní síla také. Vlastně nastal takový posun, že jsme se v Česku nájmy i mzdami dostali na úroveň Francie, čímž padá dlouhodobé paradigma, že Západ je pro nás drahý,“ popisuje.
Footshop má nyní pět kamenných obchodů v pěti zemích, kromě Prahy také v Bratislavě, Budapešti, Varšavě a v Bukurešti, on-line mluví více než dvaceti jazyky. Spojuje se s lokálními celebritami, jež pomáhají na značku upozornit.
Sportem k úspěchu
K proměně značky patří i to, že se pouští do sportu. Dřív nebylo běžné, že by nabízela běžecké či sportovní boty a oblečení, to se ale postupně mění. Stejně tak pro ni nebývalo běžné nabízet své vlastní produkty pod svým labelem. „Chtěli jsme využít naše znalosti z prodeje, které střihy se lidem líbí, které barvy a podobně, a uplatnit je na naše produkty,“ odůvodňuje Peter Hajduček.
Krokem do sportu je rovněž spolupráce s fotbalovou Spartou. Také nevzešla z nuly. Adidas vyhlásil svého času soutěž o nejlepší dres mezi firmami, s nimiž spolupracuje. Zákazníci mohli hlasovat v jeho mobilní aplikaci, a protože Peter Hajduček ví, co se na ulici nosí, a má úzký kontakt se streetwear scénou, design vytvořený jeho týmem evropské publikum zaujal natolik, že s dresem firma vyhrála. Přesněji řečeno byla jedna ze dvou nejlepších, opravdové vítězství si museli její zástupci vybojovat v Berlíně ve skutečném fotbalovém zápase. Samozřejmě že se to povedlo. Se Spartou už to poté byl o mnoho snazší příběh.
„Zatímco dříve jsme prodávali lidem, kteří měli rádi party až do rána, dnešní mladá generace je trochu jiná. Má ráda aktivní zdravý život, design. Sparta by je ráda oslovila, my jsme měli tu znalost, tak se to celé dobře potkalo,“ říká Peter.
Věří, že to není poslední slovo, jež si se Spartou dali, stejně jako to není poslední výlet Footshopu do světa sportu. Hajduček si uvědomuje, že se jen velmi málo obchodně dotkl basketbalu, že jeho značka nikdy nic nenabídla ze světa tenisu nebo golfu. Je kam se posouvat. A je kde se inspirovat. Nejčerstvější novinka, která Petera Hajdučka ve světě streetwearu zaujala, je, že si mladí začali na běžné nošení do města brát kopačky. Ano, někdy trendy nedávají smysl, ale to ještě není důvod nejít jim byznysem naproti.