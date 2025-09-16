Penny Market loni zvýšil zisk. Rozrostly se i jeho prodejny
Čistý zisk diskontního řetězce Penny Market loni v Česku meziročně vzrostl o 27,1 procenta na zhruba 1,17 miliardy korun. Firma dosáhla celkových tržeb přibližně 61,9 miliardy korun, což proti roku 2023 bylo o 11,6 procenta více. Vyplývá to z účetní uzávěrky zveřejněné ve Sbírce listin. Penny Market společně s obchodním řetězcem Billa patří do německé skupiny Rewe.
Ke konci minulého roku síť Penny Marketu v Česku zahrnovala 431 prodejen, o 11 více než v závěru roku 2023. Nových poboček loni společnost otevřela 12, dalších 25 zrenovovala a u čtyř rozšířila prodejní plochu.
V přepočtu na plné úvazky Penny Market v Česku minulý rok zaměstnával průměrně 6405 lidí, předloni to bylo 6202 lidí. Osobní náklady, které kromě mezd tvoří sociální odvody, zdravotní pojištění nebo benefity pracovníků, vzrostly asi o 9,1 procenta na 4,6 miliardy korun.
Tržby mateřské skupiny Rewe loni činily 96,1 miliardy eur (podle průměrného kurzu České národní banky za rok 2024 asi 2,4 bilionu korun), ve srovnání s rokem 2023 stouply o 4,6 procenta. Z celkových tržeb připadla většina - 66,1 miliardy eur - na domácí německý trh.
Řetězec Billa ČR se podle své poslední zveřejněné účetní uzávěrky za rok 2023 dostal do ztráty, která činila téměř 63 milionů korun. O rok předtím vykázal čistý zisk zhruba 459 milionů korun. Tržby společnosti naopak vzrostly o 4,5 procenta na celkových 35,2 miliardy korun
Největším obchodním řetězcem v Česku je Lidl z německé skupiny Schwarz. Ve zkráceném účetním období od 1. března 2023 do 1. prosince 2023 dosáhl čistého zisku 3,1 miliardy korun a celkových tržeb 66,7 miliardy korun. V účetním roce od 1. března 2022 do 28. února 2023 čistý zisk Lidlu ČR činil 5,2 miliardy korun a celkové tržby 84,4 miliardy korun. Lidl ČR na začátku předloňského prosince změnil svou právní formu z veřejné obchodní společnosti na společnost s ručením omezeným.