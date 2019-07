Primark v Praze má být vlajkovou lodí | E15.cz

„Výstavba v Česku probíhá podle plánu a nejsem si vědom žádných zdržení,“uvedl pro Blesk Zprávy Jan Kotrbáček z poradenské firmy v oboru realit Cushman & Wakefield.

„Pro řadu značek střední úrovně bude vstup Primarku na český trh tvrdá konkurence. Řada lidí vnímá jeho zboží jako kvalitní a za velmi dobré ceny. Pokud udrží cenovou hladinu, kterou mají nastavenou například v Drážďanech, kam jezdí spoustu Čechů, budou mít úspěch,“ zmínil Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Prouza ale načrtl i alternativní scénář. Firma by mohla chtít rychle vytěžit poptávku a to, že měli Češi značku dlouhá léta daleko, pak by ale Primark mohl narazit. „Čeští zákazníci jsou relativně zvyklí nakupovat za daleko vyšší ceny, takže to může svádět,“ varoval prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Dohady o tom, že by mělo být Česko „popelnicí“ Primarků v Londýně, Paříži a dalších metropolí, Kotrbáček odmítl. „Obchod, který vzniká v Praze, bude vlajková loď střední a východní Evropy. Zákazníci z Čech a Moravy, kteří doteď jezdili do Drážďan, Lince a do Vídně, začnou jezdit do Prahy, protože půjde o obrovskou pobočku, která se navíc bude nacházet na zajímavém místě a v nové budově v samém centru Prahy,“ uvedl.

Prohlédněte si fotogalerii:









8 fotografií

Kotrbáček má za to, že tito lidé by do hlavního města jinak nejeli a že z jejich přílivu budou těžit i další obchodníci i podniky. „Jde o obrovský magnet. Díky němu si tito lidé udělají výlet do Prahy, kde utratí peníze nejenom v Primarku i jinde,“ naznačil.