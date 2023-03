Mičkovy dluhy: Věřitelé si na své přijdou teoreticky za 120 let | e15.cz

Tři koruny a čtyřicet haléřů z každé půjčené tisícikoruny. Takové je v závěru března průměrné skóre uspokojení věřitelů někdejšího velkopodnikatele s módou Michala Mičky. Jak uvádí půlroční zpráva o plnění Mičkova oddlužení, v pětiletém horizontu mohou nezajištění věřitelé očekávat v průměru něco málo přes čtyři procenta svých peněz vložených ve své době převážně do dluhopisů některé z firem Mičkova holdingu. Celkové dluhy Michala Mičky z podnikání se pohybují na prahu 1,2 miliardy korun, současným tempem plnění by se tak potomci současných věřitelů domohli svých peněz za zhruba 120 let.