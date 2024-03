Na první pohled vypadá, jako by vystoupil ze sto let staré fotografie. Jedné z těch, které visí v hospodách a usmívají se z nich chlapíci na pivovarském dvoře u povozu s koňmi. Upravený knír a kulaté brýle opravdu zdobí člověka s pivem spjatého. Aleš Dvořák je už přes třicet let srostlý s pivovarem Budvar a veřejnost ho může znát jako znalce ze soutěže BeerMaster. Pro e15 magazín vypráví, jaké při vaření piva vznikají chyby nebo jak je těžké seznámit Brity s českým ležákem.