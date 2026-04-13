V Česku klesly ceny dovozu a vývozu. Důvodem je silnější koruna
Ceny za importní a exportní zboží v Česku se v únoru v meziročně i meziměsíčně snížily. Oproti minulému únoru byly ceny vyváženého zboží podle Českého statistického úřadu nižší o 4,5 procenta a v dovozu o 5,4 procenta nižší. Meziměsíční ceny na export klesly o 0,3 procenta a na import o 0,1 procenta. Změna v cenách byla ovlivněna posílením koruny vůči euru a dolaru.
„Meziměsíčně se značně snížily ceny elektřiny, ve vývozu o 15,8 procenta a v dovozu o 12,7 procenta,“ sdělil vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ Vladimír Klimeš.
Ceny za vývoz elektřiny klesly
Meziročně se vývozní ceny elektřiny snížily o 20 procent a značně klesly i ceny koksu a rafinovaných ropných produktů, které byly proti loňskému únoru nižší o 17,6 procenta. Vyvážený papír a výrobky z něj byly meziročně levnější o desetinu. Největší meziroční nárůst cen ve vývozu statistici zaznamenali u produktů lesnictví a těžby dřeva, stouply o 13,7 procenta, a o šest procent zdražilo dřevo a dřevěné a korkové výrobky, s výjimkou nábytku.
V dovozu meziročně výrazně klesly ceny ropy a zemního plynu, o zhruba čtvrtinu. O 17,5 procenta se snížily ceny koksu a rafinovaných ropných produktů a o 12,2 procenta cena elektřiny. Naopak o dvě procenta stouply dovozní ceny nábytku a o 0,7 procenta ceny základních farmaceutických výrobků a přípravků.
Meziměsíčně zlevnily ve vývozu vedle elektřiny také papír a výrobky z něj a ostatní dopravní prostředky. Naproti tomu stouply ceny sběru, přípravy k likvidaci a likvidace odpadu, koksu a rafinovaných ropných produktů a základních kovů. V dovozu klesly i ceny usní a souvisejících výrobků a potravinářských výrobků, zatímco dovozní ceny koksu a rafinovaných ropných produktů, ropy a zemního plynu a základních kovů byly proti lednu vyšší.