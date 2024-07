Armádní nábor vázne, vojsko stárne. Změnit to mají až čtvrtmilionové bonusy nováčkům

Mnohamiliardovými nákupy nejmodernějších amerických nadzvukových letounů F-35 nebo německých tanků Leopard se Česko začíná přibližovat k zemím NATO, které to s odstrašením Ruska myslí vážně. Česká armáda ale začíná kulhat v náboru nových vojáků, má velké personální díry především v bojových jednotkách. Navíc roste průměrný věk vojáků a vojákyň. Nyní dosahuje 42 let a na vedoucích pozicích dokonce 46 let. Nedostatečná rekrutace nováčků a stárnutí takzvané živé síly jsou dva zásadní ukazatele, jejichž negativní vývoj umocněný zhoršováním zdravotního stavu populace se zatím armádě nedaří zvrátit.