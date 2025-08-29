Rekordní úprk do civilu. Armádu i letos opustí přes tisíc vojáků, neblahý trend pokračuje
Vysoký počet žádostí o odchod do civilu, s nímž se vojsko poslední roky potýká, se nezastaví ani letos. Plyne to z aktuálních čísel armádních personalistů. Neblahý trend pokračuje navzdory mnohamiliardovým investicím do nových nadzvukových letounů, tanků nebo bojových vozidel pěchoty, a především lepším finančním podmínkám platným od července, které měly vojáky ve službě udržet. Může tak chybět personál pro obsluhu drahé a sofistikované techniky. Zlepšil se ale nábor, který je podle ministerstva obrany historicky nejúspěšnější.
Podle informací některých opozičních poslanců by se odchodovost mohla v závěru roku vyšplhat na stejnou úroveň jako loni, kdy uniformy svléklo rekordních 1450 vojáků a vojákyň. Bylo to nejvíce za předchozích deset let.
„Je to opravdu velký problém. Už na jaře měly být podané vyšší stovky žádostí o odchod do zálohy, a to ještě neuplynula ani polovina roku. Obávám se, že loňský rekord může padnout,“ varuje stínový ministr obrany za hnutí ANO Lubomír Metnar.
Odejde tak 1200 vojáků, odhaduje rezort
Generální štáb Armády ČR vidí situaci o něco méně kriticky. „Predikce odchodovosti byla v prvním čtvrtletí 250 vojáků z povolání, na konci druhého čtvrtletí téměř 650 a v tomto čtvrtletí osm set,“ uvádí mluvčí štábu Magda Dvořáková.
Nyní Agentura personalistiky AČR eviduje zhruba 1200 žádostí o ukončení služebního poměru do konce roku. I kdyby ale do prosince toto číslo zásadně nevzrostlo, je alarmující. Ještě na začátku dekády se loučilo s uniformou méně vojáků, dlouhodobě jich bylo okolo osmi set až tisícovky ročně.
Právě v posledních dvou letech, a to i s výhledem do budoucna, se však trend dramaticky zvýšil na 1100 až 1450 vojáků, kteří každoročně skončí. Podle personalistů to ovlivňuje zejména postupné dovršení dvaceti až pětadvaceti let služby těch, kteří podepsali závazek v souvislosti s profesionalizací armády v roce 2005. Tito vojáci už mají nárok na výsluhový příspěvek. V průměru dosahuje necelých dvaceti tisíc korun měsíčně, vyplácí se doživotně.
VIDEO: Proč voják dostane víc než policista a komu pomůže aktuální navýšení? Vysvětluje analytik Vydra ve FLOW
„Důvodem vyšší odchodovosti je z více než padesáti procent uplynutí stanovené doby trvání služebního poměru, téměř třetina vojáků pak odchází na vlastní žádost,“ dodává mluvčí Generálního štábu AČR. Mezi další důvody patří ztráta zdravotní způsobilosti nebo ukončení služebního poměru ve zkušební době.
V posádkách je napětí, upozorňuje Metnar
„Vedení rezortu sypalo miliardy do zbraní, ale tři čtvrtiny nižších poddůstojníků finančně neutáhly chod svých rodin,“ kritizuje šéf sněmovního výboru pro obranu Metnar. „Vojákům vadí podmínky na posádkách, v nichž slouží. Je tam nízká občanská vybavenost, problémů je více,“ upozorňuje.
Opoziční poslanec míní, že ministerstvo mělo vojákům přidat dříve. A nikoliv až od července, kdy jim stouply platové tarify a také příplatek na ubytování i stabilizační příplatek. „Přilepšení na poslední chvíli mnoho z těch, kteří jsou naštvaní, už nepřesvědčí. Tento předvolební dárek moc nezafungoval. Vím to, protože v rámci kampaně hovořím i s vojáky,“ upozorňuje Metnar.
V dalším zvyšování platů a příplatků ale řešení nevidí. Hlavně proto že by se už příliš rozevřely nůžky mezi příjmy vojáků a policistů nebo i hasičů, celníků či dozorců ve věznicích.
„Nový ministr obrany musí začít s náčelníkem generálního štábu objíždět posádky, více komunikovat s vojáky,“ zdůrazňuje horký adept na příštího šéfa rezortu.
Nábor jde nahoru, pochvaluje si ministerstvo
Přes zjevné nedostatky se letos podle ministerstva daří nábor. Rekrutačním cílem za celý rok bylo přijmout 2100 nových vojáků z povolání, přičemž byl už v srpnu splněn. K dosažení nebývale dobrých výsledků podle náborářů pravděpodobně pomohl i soubor opatření, díky němuž se zlepšují finanční podmínky v armádě.
Náčelnice odboru doplňování personálu Agentury personalistiky AČR Iva Bednářová připomíná, že jsou další zájemci o letošní zařazení do jednotek. „Do konce roku máme v listopadovém kurzu základní přípravy ještě dvě stovky volných míst, která bezpečně obsadíme. Uchazečů je dostatek,“ ujišťuje. Srovnatelný nápor byl jen v roce 2006, kdy nastoupilo přes 2260 vojáků.
Od nově získaných vojáků je však nutné odečíst oněch 1200, kteří letos už najisto skončí. Reálně tak armáda naroste o 900 mužů a žen v uniformách. Podle náborových plánů by jich ale mělo být alespoň o tři stovky více.