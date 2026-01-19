Zbrojařům nabízí stát miliardy na moderní technologie. Jedna firma může získat až 100 milionů
- Ministerstvo průmyslu otevřelo výzvu pro deep tech inovace s alokací dvě miliardy korun.
- Bez trvalých investic do špičkových technologií české zbrojní firmy převálcuje zahraniční konkurence.
- V Evropském obranném fondu je pro letošní rok jedna miliarda eur, další velké objemy prostředků uvolňují vlády.
Český obranný a bezpečnostní průmysl zažívá nejsilnější období za poslední desetiletí. Výroba i vývozy strmě rostou a firmy stále více investují do moderních technologií, umělé inteligence, autonomních systémů, kvantových technologií, robotiky a do digitalizace.
Na potřeby rychle se rozvíjejícího odvětví reagují i různé státní instituce jako například Česká exportní banka (ČEB) nebo Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP). Pomoc nyní nabízí také ministerstvo průmyslu a obchodu, které otevřelo výzvu pro deep tech inovace s alokací dvě miliardy korun. Tyto evropské peníze mohou nyní poprvé ve větší míře využít právě i zbrojaři.
„Český obranný průmysl je schopen obstát v mezinárodní konkurenci pouze tehdy, pokud bude trvale investovat do špičkových technologií,“ upozorňuje šéf Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiří Hynek. „Inovace už nejsou volbou, ale nezbytností. Bez nich ztratíme pozici, kterou jsme si dlouhé roky pracně vybudovali,“ dodává.
Tuzemská zbrojní produkce je podle aktuálních dat jedním z nejrychleji rostoucích sektorů v zemi. Podniky se zaměřují například na vývoj dronových systémů, AI senzorů, šifrovacích technologií či různých pokročilých obranných materiálů. Mnohá z těchto řešení mají duální využití a jsou tak žádaná nejen ve vojenské, ale i v civilní oblasti.
Sto milionů pro firmu
Zmíněné dvě miliardy korun z dotačních programů Evropské unie jsou podle odborníků příležitostí pro technologické firmy a scaleupy. „Poprvé navíc stát jasně deklaruje, že špičkové deep tech inovace mají zásadní roli i v obranném průmyslu, který tak může inovovat rychleji než kdykoliv předtím,“ uvádí představitel a spolumajitel společnosti enovation David Kortis.
Nová výzva rezortu průmyslu umožňuje jednomu podniku žádat až 100 milionů korun. Zapojit se mohou střední a větší firmy do tří tisíc zaměstnanců v regionech mimo Prahu.
Jak zdůrazňují experti, mezi hlavní technologické směry příštích let bude patřit digitalizace a automatizace včetně využití AI. A společnosti, které je zvládnou rychle a efektivně, získají konkurenceschopnost i pro expanzi na zahraniční trhy.
V obranném průmyslu pak podle Kortise bude důležitý vývoj různých dronových a bezosádkových systémů, aktivní ochrana, kvantová bezpečnost komunikací či vývoj různých inteligentních materiálů. „A bez podpory státu by byly možnosti vývoje velmi omezené,“ míní.
EU nabízí miliardy eur
Evropská komise v prosinci schválila program Evropského obranného fondu pro rok 2026, v jehož rámci vyčlenila jednu miliardu eur na výzkum a vývoj v obranném sektoru. Fond letos financuje celkem 31 tematických okruhů společného obranného výzkumu a vývoje v souladu s prioritami členských států.
Česká Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu nebo vládní představitelé dlouhodobě upozorňují, že evropské prostředky mohou českým firmám pomoci k silnější pozici v evropských vývojových i výrobních řetězcích, kde vzniká největší přidaná hodnota.
Podle vrchní ředitelky sekce průmyslové spolupráce ministerstva obrany Radky Konderlové plánuje EU ve svém aktuálním rozpočtu vydat na rozvoj bezpečnosti, obrany a vesmírných projektů desítky miliard eur. „Když do toho přidáme záměry evropských vlád, jsou to ohromná čísla. Peníze jsou a budou,“ ujistila na prosincové konferenci Obrana & bezpečnost deníku e15 a týdeníku Reflex.
Rostoucí zájem zbrojařů o financování potvrdil i šéf úseku obchodu a exportního financování ČEB Miroslav Stříbrný. „Příležitostí neubývá, firmy za námi stále přicházejí,“ uvedl. Státní banka byla jednou z mála, která český obranný průmysl podporovala už od začátku invaze Ruska na Ukrajinu v únoru 2022. Od té doby se odvětví ocitlo v lepší pozici, komerční banky vůči němu rozvolnily pravidla. Úvěry poskytnuté ČEB se blíží devíti miliardám korun, z toho 3,7 miliardy připadá na oblast defence.