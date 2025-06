„Z hlediska obratu společnosti bylo nejvyšších hodnot dosaženo v oblasti velkorážové munice, důležitým je také segment bezdýmého prachu, průmyslových a plastických trhavin,“ uvedla firma. Dobré výsledky by měly pokračovat i letos. Výroba a prodeje by měly růst u plastických trhavin, bezdýmých prachů a velkorážové munice.

Kromě vojenské oblasti, které se v současnosti daří zvláště vlivem války na Ukrajině, přispívá k dobrý výsledkům i výroba pro civilní sektor. Explosia produkuje velké množství průmyslových trhavin, prostřednictvím úseku Fospol nabízí komplexní služby při těžbě v kamenolomech. Součástí výroby jsou také speciální produkty, které využívají například speciální jednotky policie nebo armády.

Přispět k navýšení výroby a uspokojení velké poptávky po celospalitelných hnacích náplních má evropská dotace deset milionů eur (nyní cca 248 milionů korun), kterou podnik vloni získal. Projekt má být dokončen do poloviny roku 2026. Do té doby firma pode dřívějších informací plánuje proinvestovat až dvě miliardy korun. Loni také pardubické společnosti Synthesia a státní Explosia uzavřely memorandum o spolupráci, jehož cílem je rozšíření společných aktivit při navyšování objemu výroby munice Explosie a produkce nitrocelulózy od Synthesie.

Explosia rovněž plánuje vybudovat nový provoz na výrobu střelného prachu pro malokaliberní zbraně. Takzvané sférické prachy se používají jako náplň do nábojů pistolí ráže devět milimetrů, ale také do samopalů nebo kulometů. Jejich výroba představuje výsledek vlastního výzkumu firmy a vývoje prováděného nepřetržitě od 60. let minulého století. Technologie vyvinula Explosia v roce 1965. Modernizace a doplnění o nová zařízení se uskutečnily v roce 1996 a 1998 a 2016.

Novým předsedou představenstva Explosie se letos stal Tomáš Rubáček. Podle serveru Aktuálně.cz v pětičlenném představenstvu kromě někdejšího šéfa Radomíra Krejči skončili ještě dva jeho členové. Mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Marek Vošahlík ČTK sdělil, že důvody odvolání Krejči byly mimo jiné pomalé zavádění rozvojových investic a neschválený střednědobý plán společnosti.

Explosia exportuje své výrobky do zemí Evropské unie i dalších států. Společnost má dva prodejní sklady v Krmelíně na Frýdeckomístecku a Lužné u Rakovníka. Ve firmě na konci roku pracovalo 615 kmenových a 13 agenturních zaměstnanců, stav personálu meziročně vzrostl o pět procent.

Od roku 2002 firmu stoprocentně vlastní stát, akcie drží ministerstvo průmyslu a obchodu. Firma působí v Pardubicích od roku 1920. Do roku 2002 byla vlastníkem skupina Agrofert.

