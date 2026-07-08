Útok na jednoho je útokem na všechny. Summit NATO v Ankaře potvrdil závazek ke společné obraně
- Summit NATO v Ankaře potvrdil jednotu aliance a neochvějný závazek ke kolektivní obraně podle článku 5.
- Spojenci zároveň oznámili nové nákupy vojenského vybavení v hodnotě 50 miliard dolarů.
- Deklarace tak reaguje na pochybnosti o transatlantickém spojenectví a potvrzuje plán masivního navyšování výdajů na obranu.
Závěrečná deklarace ze summitu NATO v Ankaře potvrdila neochvějný závazek spojeneckých zemí ke kolektivní obraně podle pátého článku Washingtonské smlouvy. Spojenci na summitu rovněž oznámili nové nákupy vojenského vybavení v hodnotě 50 miliard dolarů (přes bilion korun), uvádí po jednání zveřejněná deklarace.
„Útok na jednoho je útokem na všechny. Naše jednota, solidarita a společná síla zůstávají základem míru, bezpečnosti a prosperity jedné miliardy občanů naší aliance svobodných a demokratických států,“ říká dokument, který rovněž zdůrazňuje transatlantické spojenectví.
V posledních letech se přitom objevovaly otázky, zda budou Spojené státy vždy ochotny plně dostát svým závazkům vůči evropským spojencům, zejména po některých prohlášeních amerického prezidenta Donalda Trumpa. Společným přihlášením se k článku 5 ale aliance dává podle agentur najevo, že zůstává jednotná.
Spojenci musí plnit své závazky
Závěrečná deklarace ze summitu rovněž zdůrazňuje, že kvůli dlouhodobě hrozbě, kterou představuje Rusko a rovněž také terorismus, budou spojenci nadále plnit své obranné závazky přijaté na summitu v Haagu. Tam se země NATO loni zavázaly dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5 procenta HDP. Dalších 1,5 procenta HDP má jít na širší bezpečnostní oblast, například infrastrukturu či posílení kyberbezpečnosti.
„V roce 2025 evropské členské státy NATO a Kanada navýšily své investice do klíčových obranných potřeb o více než 139 miliard dolarů. Tyto investice přinášejí schopnosti, které potřebujeme, a zároveň posilují naši průmyslovou základnu a odolnost,“ stojí v deklaraci ze summitu v Ankaře. Spojenci se podle dokumentu zavazují dále rozšířit výrobní kapacity a spolupracovat s průmyslem na urychlení inovací.
Spojenci přislíbili Ukrajině vojenskou pomoc za 70 miliard eur
Spojenci z NATO pro letošní rok přislíbili Ukrajině vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur (asi 1,7 bilionu korun) a stejnou částku chtějí zachovat i pro rok 2027, uvádí text závěrečné deklarace ze summitu v Ankaře. Podle členských států NATO musí zůstat pomoc pro Ukrajinu spravedlivá, předvídatelná a dlouhodobě udržitelná.
Ukrajina, která se od roku 2022 brání ruské vojenské agresi, přispívá podle aliance k transatlantické bezpečnosti. Spojenci jsou jednotní ve své neochvějné podpoře Ukrajiny při obraně její svobody, svrchovanosti a územní celistvosti, stojí v dokumentu.