Onsemi se v rámci úspor zbavuje dvou továren na čipy. Jedna důležitá přejde do rukou Evropanů
- Onsemi prodává dvě továrny za skoro dvě miliardy korun, ročně ušetří přes 700 milionů.
- Švédský Silex, do loňska částečně čínský, díky koupené americké továrně zdvojnásobí kapacity.
- Miliardová rožnovská investice visí ve vzduchu, protože vláda stále nerozhodla o státní pobídce.
Společnost Onsemi po aktuálním propouštění dalších stovek zaměstnanců ve výrobě v Rožnově pod Radhoštěm, odkupu části brněnské firmy Codasip a nákupu firmy Synaptics za zhruba 150 miliard korun rozjíždí ještě jednu důležitou byznysovou akci. Americký podnik, který chce v Rožnově investovat zhruba 44 miliard korun do expanze produkce čipů, prodává dvě zahraniční polovodičové továrny. To jednorázově vynese v přepočtu skoro dvě miliardy korun a roční úspory ve vyšších stovkách milionů. Část těchto cenných aktiv zároveň přechází do evropských rukou.
Onsemi se konkrétně zbavuje továren na Filipínách a v americkém státě Pensylvánie. První z nich za 45 milionů dolarů, kolem 950 milionů korun, získá tchajwanská společnost Greatek. Druhá továrna přejde pod švédský podnik Silex Microsystems, a to za 40 milionů dolarů, asi 850 milionů korun.
Silex byl do loňského roku spoluvlastněn čínskými investory, které se podařilo vyplatit a firmu poslat na burzu ve Stockholmu. Nyní je v plánu investovat do rozšiřování kapacit a posílení čipové výroby v Evropě, na což kromě jiného tlačí politici a bezpečnostní složky, stejně jako na co největší eliminaci čínských dodavatelů v technologickém řetězci.
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