„Cílem je dostat se do dodavatelských řetězců. Vojenské systémy jsou velmi drahé a bude je podobně jako nadzvukové letouny F-35 vyvíjet už od počátku několik států,“ říká šéfka sekce průmyslové spolupráce ministerstva obrany Radka Konderlová. „Je ale potřeba nastoupit do vlaku včas, tedy nejlépe na startovní čáře daného projektu. Zapojení pak přináší dlouhodobou perspektivu,“ dodává.

V Evropském obranném fondu je na podporu každoročně k dispozici přibližně jedna miliarda eur. Letos je ve hře například vývoj munice pro drony za 49 milionů eur, speciálních 4D radarů za 29,5 milionu nebo různých vesmírných technologií včetně softwarového vyhodnocování a zpracování dat za 66 milionů. První projekt je příležitostí pro výrobce dronů, kterých je v tuzemsku už několik. Firmy jako ERA nebo Retia by mohly využít svých dlouholetých zkušeností s výrobou pasivních i aktivních lokátorů a přihlásit se do vývoje 4D radaru, kde bude vedoucí roli zřejmě zastávat francouzský koncern Thales. A kolem projektu vesmírných technologií se pravděpodobně vytvoří široké konsorcium malých a středních společností.

Přes tři desítky projektů

„Jsou to tři příklady z celkových letošních třiatřiceti projektů, do nichž se české podniky mohou přihlásit,“ říká viceprezidentka Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP) Kristýna Helm. Podmínkou je vytvoření konsorcia minimálně tří partnerů z alespoň tří států EU. „Tato uskupení jsou ale mnohem větší, v průměru mají 19 členů. Prvořadé je zapojit se a společně podat návrh na realizaci projektu,“ dodává Helm.

I když je uzávěrka podání návrhů v polovině října, ve skutečnosti je čas na zpracování jen do léta. „V době dovolených je komunikace obtížná. A co se nestihne do prázdnin, v září už dohnat nelze,“ upozorňuje Konderlová. A zdůrazňuje, že žadatelé mohou získat až polovinu prostředků na kofinancování projektů z rozpočtu českého ministerstva obrany, a to přes Technologickou agenturu ČR.

Asi nejvhodnější příležitost k navázání kontaktů budou dubnové informační dny Evropské obranné agentury v Bruselu, kterých se účastní i velké evropské společnosti hledající partnery do svých konsorcií. Podrobnosti naleznou zájemci na stránkách AOBP v sekci EDF.

Úspěšná je ERA nebo ČVUT

Od začátku dekády se do projektů Evropského obranného fondu v celkové hodnotě 11,4 milionu eur zapojilo 27 českých subjektů. Je to například zmíněná ERA a dále ESC Aerospace, GE Aviation, česká pobočka amerického Honeywellu, Výzkumný a zkušební letecký ústav, Vojenský výzkumný ústav a také ČVUT.

Podílejí se na vývoji v oblastech, jako jsou kvantové technologie, umělá inteligence, autonomní systémy, chytrá munice, radary, letecké přístroje či ochrana proti zbraním hromadného ničení. Ve výčtu podniků ale zatím chybějí největší česká zbrojařská uskupení Colt CZ nebo STV Group.

V evropském obranném průmyslu pracuje přes 600 tisíc lidí. Tvoří ho dva a půl tisíce především malých a středních podniků a také řada výzkumných organizací a univerzit. K největším koncernům patří italské Leonardo, německý Rheinmetall, švédský Saab a samozřejmě Airbus. Právě ty se účastní drtivé většiny projektů Evropského obranného fondu.