Vojenský vrtulník Venom havaroval při návratu z výcviku, řekl velitel základny. K nehodě došlo při přistání
- Vrtulník Venom se zřítil při návratu z rutinního výcvikového letu při přistání z výšky asi 50 metrů.
- Jeden voják nehodu nepřežil, další čtyři se zranili.
- Armáda do ukončení vyšetřování pozastavila provoz všech vrtulníků Venom a Viper.
Armádní vrtulník Venom s pěti vojáky na palubě se ve čtvrtek po poledni zřítil na letišti 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku při návratu z rutinního výcvikového letu, řekl novinářům velitel základny Petr Slíva. Pád nastal během přistávání asi 50 metrů nad zemí. Nehodu jeden voják nepřežil, další čtyři se zranili.
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) uvedl, že než budou známy výsledky vyšetřování, příčiny tragické nehody nelze předjímat. Armáda kvůli dnešnímu neštěstí do ukončení vyšetřování pozastavila provoz všech svých vrtulníků Venom a Viper. Slíva to označil za standardní operační postup. „Nepovolíme lety těchto vrtulníků, dokud si nebudeme jisti, dokud nám odborníci nedají jasný závěr,“ řekl novinářům v Náměšti Zůna.
Velitel vzdušných sil Petr Tománek prohlásil, že vrtulník se zřítil během přistání, když se vracel z výcvikového letu. Podle dosavadních informací stroj spadl z výšky zhruba 50 metrů, dodal.
Okolnosti a příčinu pádu helikoptéry zjišťuje tým ministerstva obrany, který vyšetřuje letecké nehody. Než odborníci zjistí, co se stalo, vrtulníky systému H-1, tedy Venom a Viper, které česká armáda používá i na misi v Polsku, nesmí létat.
Osm venomů a čtyři vipery koupilo Česko v roce 2019, poslední dva stroje dorazily do Česka předloni v červnu. Odborníci z USA, odkud vrtulníky pocházejí, do loňska zajišťovali i výcvik českého personálu na nových strojích.
Ministr obrany, šéfové armády, velitelství vzdušných sil i náměšťské základny vyjádřili soustrast pozůstalým. Rodinám oběti i zraněných vojáků poskytuje armáda maximální podporu. Z úcty k pozůstalým nezveřejnila totožnost zemřelého vojáka ani jeho zraněných kolegů.
Zůna připustil, že zničení vrtulníku je pro armádu i značná technická ztráta. „Ale nejzávažnější je ztráta člověka,“ zdůraznil.
Záchranáři po nehodě v Náměšti přepravili tři vojáky se středně těžkými zraněními do nemocnic v Brně, jednoho s lehkým zraněním do nemocnice v Jihlavě. Tři pacienty, kteří se nadýchali kouře, transportovali do třebíčské nemocnice.