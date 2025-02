Zdálo se to nejdříve jako šikanózní požadavek. Vídeňský byznysmen Stephan Zöchling, o kterém se v kuloárech mluvilo jako o důvěrníkovi ruského oligarchy Olega Děripasky, loni v půli června nečekaně uhodil pěstí do stolu insolvenční správkyně české Sberbank Jiřiny Lužové a zažádal o více než sto padesát milionů korun. Hypoteticky na to mohl mít právo, byl totiž jediným formálním vlastníkem českého byznysu padlé ruské banky. O miliony se tehdy cítil být ošizen a svou pohledávku nakonec dokázal letos v lednu přece jenom zpeněžit. Skoupili ji mystičtí čeští finančníci, o kterých není ani po dlouhých letech fungování v byznysu jasně patrné, pro koho na domácím trhu vlastně pracují, a dokonce ani komu patří.

Jeden z potenciálně největších českých letošních obchodů může spadnout ze stolu. O společnost Shoptet, která nabízí rozhraní pro tvorbu a správu e-shopů, podle informací e15 usilují minimálně dva vážní a významní zahraniční zájemci, kteří do firmy poslali cenovou nabídku. Prodejní proces se však v posledních týdnech zadrhává.

Do nových evropských nařízení a směrnic tu až na výjimky tepeme, protože představují pro byznys většinou významné náklady a nepřinášejí žádné hmatatelné výhody. Tentokrát ale musíme „zlý Brusel“ pochválit. S aktem o gigabitové infrastruktuře (GIA) je to totiž přesně opačně – znamená pro jeden důležitý sektor ekonomiky čisté dobro.

VIDEO:Snažím se v Porsche předjet pistáciovou Fabii. Cíl je obrat 50 milionů do dvou let, říká o svém novém byznysu zakladatel Ovečkárny v pořadu FLOW

FLOW: Snažím se v Porshe předjet pistáciovou Fabii. Cílem je mít do dvou let obrat 50 milionů, říká o svém novém byznysu zakladatel Ovečkárny Bernátek • e15

S nedostupností bydlení v České republice to nebude v následujících deseti letech tak jednoznačné, jak se nyní zdá. Přestože se nepochybně budou stále zvedat průměrné ceny bytů a domů, zdražování potáhne – stejně jako dosud – vysoká aktivita na nejsilnějších trzích v Praze, Brně a ve Středočeském kraji. To přitom celorepublikové průměrné ceny zkresluje. V pozadí se ovšem začíná odehrávat velké mezigenerační předávání majetku – zejména nemovitostí – které se dotkne statisíců lidí. Velký příval starších bytů na trh přitom nemusí některá menší města zvládnout.

Německo se v loňském roce stalo lovným revírem pro zahraniční akviziční predátory. Země, bojující s ekonomickou stagnací, se pro ně stala výhodným cílem, byznysově zpomalující firmy totiž často byly za dobrý peníz, a investor spolu s nimi navíc získal mnohdy ještě více než jen pouhý odkaz na „staré dobré“ Německo. Totiž technologická řešení či skvělé lidi, které pro byznysový restart stačí jen vhodně popostrčit. Jak uvádí statistiky společnosti Oaklins, přespolní kupci v Německu během loňska nakoupili 907 firem, což znamená téměř jedenáctiprocentní nárůst oproti roku 2023. Nejdelší frontu na německé firmy přitom stál americký kapitál.

Když Škoda Auto koncem loňského léta odhalila model Superb Sportline, k dispozici bylo jen několik oficiálních snímků, které působily spíše studiově. Nyní však automobilka zveřejnila rozsáhlou fotogalerii, která ukazuje, jak tento sportovnější superb vypadá v reálném prostředí.