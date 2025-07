Přepisovat ceníky bude například skupina Wikov. Ta v USA a Kanadě prodává mimo jiné průmyslové převodovky a vodní turbíny, každoročně obvykle za více než miliardu korun. Majitel firmy a miliardář Martin Wichterle, jehož převodovky se používají například při vrtání nebo čerpání ropy a plynu, vítá ukončení nejistoty a nastolení jasných pravidel.

„Dlouho bylo zřejmé, že nějaká cla budou. Deset procent by bylo vynikajících, dvacet mrzutých. Konečných patnáct procent hodnotím z pozice EU školní terminologií jako jedna minus. Wikov přenese clo u drtivé většiny produktů kompletně na zákazníka,“ říká jeden z nejbohatších Čechů.

Očekává, že tak budou postupovat v různé míře i další české podniky, které obchodují v USA. „Patnáct procent zároveň není dostatečně silná pobídka, která by motivovala závratné množství českých firem k přesunu do zámoří. Jestli tak učiní, tak proto, že je zajímá americký trh, ne aby se zbavily takovéhoto cla,“ dodává Wichterle.

Cla dopadnou na Wikov, Linet i autoprůmysl

Přesun části výrobní linky, hlavně pak té části s vyšší přidanou hodnotou, v posledních měsících intenzivně zvažoval český výrobce nemocničních lůžek Linet. Jeho ředitel Tomáš Kolář se se svým týmem chystal na různé scénáře, jak postupovat v závislosti na tom, na jakých clech se Trump s Evropou dohodne.

„Výsledných patnáct procent je takovým šedým pásmem. Neříká nám to, že musíme jednoznačně do Ameriky. Musíme si to ještě propočítat, stejně jako všichni exportéři,“ říká Kolář. Stejně jako Wichterle zdůrazňuje opomíjenou, ale zcela klíčovou roli oslabeného dolaru.

„Oproti vrcholům z posledních let oslabil zhruba o patnáct procent. O to méně exportéři inkasují za prodávané zboží. Spolu s dalšími patnácti procenty v podobě cel jsme na složené kvótě třicet procent. A to je něco, s čím se v průmyslu těžko bojuje,“ dodává Kolář. Očekává, že zvýšené náklady promítnou do svých cen všichni výrobci nemocniční techniky, ať už ji dováží do USA z Evropy, Kanady či Mexika. Linet nebude výjimkou.

Na zveřejnění oficiálních dokumentů, které detailně rozvedou parametry obchodní dohody, netrpělivě čeká i management PBS Group. První brněnská strojírna se veze na vlně masivní expanze, výrobu proudových motorů do střel či dronů navyšuje o osm set procent. Přestože společnost spustila výrobu motorů koncem dubna i v USA, konkrétně v závodě v Roswellu ve státě Georgia, clům se nevyhne. Řadu produktů totiž dál přes Atlantik vyváží z Česka.

„Snížení cel (z původních Trumpem avizovaných třiceti procent, pozn. aut.) je pozitivní zprávou pro dovozce, proto dohodu vítáme. Nová 15procentní sazba však není ideální, byť nižší zřejmě nešla vyjednat. Čekáme na detailní podmínky a klasifikaci našich vlastních výrobků, jaká sazba se na ně bude vztahovat,“ říká generální ředitel PBS Group Petr Kádner. Stejně jako i další čeští exportéři si nyní vyhodnocuje, do jaké míry může zdražit. Jakékoliv zdražení o méně než patnáct procent přitom znamená snížení vlastní marže.

Čerstvě oznámenou dohodu si nyní pečlivě vyhodnocuje také Colt CZ Group. Z dosud známých informací si český zbrojař vyvozuje, že se nově zavedené patnáctiprocentní clo bude patrně vztahovat i na jeho produkty. „Vyhodnocujeme možné dopady. Je třeba zdůraznit, že významnou část našich výnosů v USA tvoří lokální prodeje z produkce realizované přímo v USA. Produkty vyráběné ve Spojených státech tímto opatřením dotčeny nejsou,“ uvádí mluvčí firmy Eva Svobodová.

VIDEO: Zvažujeme přesun výroby do Ameriky. Závod v Rusku jsme odepsali, ani se tam nedovoláte, říká Bříza z Koh-i-nooru ve FLOW.

FLOW: Zvažujeme o přesunu výroby do Ameriky. Závod v Rusku jsme odepsali, ani se tam nedovoláte, říká Bříza z Koh-i-nooru • Zdroj: e15

Dohoda je velmi důležitá i pro firmy v českém automobilovém průmyslu. Z doposud posledních známých dat vyplývá, že do USA předloni vyvezly zboží v hodnotě 9,3 miliardy korun, tedy pouze necelé procento ze svého celkového exportu. Třetina vyvážených součástek však směřovala do Německa. A tamní automobilky představují pro český „autoland“ klíčového partnera, který přes Atlantik vyváží hotové automobily. Na ně se nově vztahuje patnáctiprocentní clo. Před nástupem Trumpa do funkce bylo šestkrát nižší.

„Patnáctiprocentní clo představuje zvýšení cen pro americké spotřebitele, které může vést k potenciálnímu snížení odbytu evropských vozidel. Současně se jedná o jeden z dalších tlaků na přesun výroby vozidel z EU. A to za situace, kdy se evropský autoprůmysl vypořádává s transformací, vysokými vstupními náklady a nejistotou na klíčových trzích,“ varuje výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl.

Lze očekávat, že mnoho evropských automobilek, které mají o americký trh zájem, bude výrazně preferovat výrobu v zámoří. Takové kroky už oznámily například BMW nebo Mercedes-Benz, připomíná odborník na automobilový průmysl z poradenské EY Petr Knap.

„Mezi negativa patří zvýšení cen automobilů na americkém trhu. Odhaduje se, že zdraží o dva až čtyři tisíce dolarů na vůz a že jejich prodeje klesnou na 15,4 milionu. Důležité je si uvědomit, že jde opravdu o ohromnou část obchodu mezi Evropou a Amerikou, o skoro čtyřicet miliard eur. Analýzy očekávají propad vývozů v hodnotě od jedné do pěti miliard eur,“ dodává Knap. Očekávané dopady jsou nicméně podstatně slabší oproti těm, které by vyplývaly z původních cel, kterými Trump vyhrožoval.