Spojené státy se minulý týden dohodly s Japonskem na clech ve výši 15 procent. Na dobré cestě je i deal s Evropskou unií. Blížící se deadline – 1. srpen – již nikoho nevzrušuje. Investoři totiž věří, že pokud by k dohodě nedošlo, tak se termín jednoduše odsune, což Donald Trump v nedávné minulosti udělal již mnohokrát.

Investory také povzbudil dosavadní průběh výsledkové sezony. Potěšující čísla dodaly banky, které díky stále vysokým sazbám generují slušné úrokové výnosy i marže. Rozkolísané trhy zase pomáhají příjmům z tradingu a i v segmentu investičního bankovnictví se objevují známky oživení.

Dobře dopadl report Alphabetu, který stojí za populárním vyhledávačem Google. Ukazuje se, že umělá inteligence firmě pomáhá a prozatím nekanibalizuje příjmy z reklamy. Portfolio manažeři jsou tak ochotní zkousnout astronomické kapitálové výdaje, které směřují zejména do AI infrastruktury. Ty letos v případě Alphabetu dosáhnou 85 miliard dolarů.

Zahraniční obchod bude trpět

Tím ale výčet pozitiv končí. Když se vrátíme k zahraničnímu obchodu, je tržní entuziasmus obtížně pochopitelný. Přestože cla budou nižší, než pokud by dohody uzavřeny nebyly, stále násobně převyšují úrovně tarifů před Trumpovým nástupem. Zahraniční obchod tak bude trpět. Dovozní přirážky ukrojí část firemních zisků nebo přispějí ke zrychlení inflace, a znemožní tak americké centrální bance v dohledné době snižovat sazby.

Americká ekonomika byla loni silná a díky tomu bez problémů absorbovala řadu šoků spojených s obchodní válkou. V posledních týdnech však začínají být patrné určité příznaky útlumu. Spotřeba postupně ochabuje, vidíme horší data z nemovitostního trhu, ceny nemovitostí klesají. Restriktivní měnová politika, kterou Fed musí kvůli přetrvávající inflaci udržovat, se ještě může negativně projevit a ekonomickou bolest prohloubit. I to je důvodem, proč prezident tlačí na šéfa americké centrální banky Jeroma Powella, aby se vydal s úroky prudce dolů.

Nicméně tyto útoky na Fed jsou extrémně nebezpečné a mohou být kontraproduktivní. Nezávislost centrálních bank je základním předpokladem správného fungování moderního finančního systému. Pokud by Powell podlehl tlaku Bílého domu nebo by Trump po skončení Powellova mandátu dosadil do čela banky kandidáta, který by inklinoval k nižším sazbám, pravděpodobně by se odkotvila inflační očekávání. Nahoru by tak vystřelily i výnosy delších vládních dluhopisů, což by mohlo způsobit propad burz a vyvolat obavy ohledně dluhové udržitelnosti USA. Nehledě na to, že zadlužení USA citelně zvedá nedávno schválený rozpočet.

Apetit amatérských spekulantů roste

Vypadá to, že investoři tato rizika až blahosklonně ignorují. Částečně to souvisí s tím, že opět roste apetit amatérských spekulantů, kteří často nazírají na celý investiční proces poněkud zjednodušeně. Podle odhadů retailoví investoři nalili v prvním pololetí do amerických akcií až 155 miliard dolarů. Právě u těchto drobných spekulantů je hluboce zakořeněný „buy the dip“ reflex: nakupují po sebemenších propadech, což burzám pomáhá rychle se zotavit.

• Zdroj: e15

O tom, že je obchodní aktivita drobných investorů až příliš horečnatá, svědčí vzestup takzvaných „meme stocks“. Tedy akcií firem, které prakticky nemají fundamentální hodnotu a jejich kurz se odvíjí od jejich popularity mezi retailovými hráči – jsou tak jakousi alternativou k internetovým „memům“.

To vyvolává reminiscence na začátek roku 2021, kdy se v centru jejich zájmu nacházely akcie společnosti GameStop. Aktuálně se jim líbí jiné tituly: například výrobce kamer GoPro nebo řetězec s koblihami Krispy Kreme. Jde o firmy, které jsou spíše skomírající a jejichž akcie nedávno zažily kurzový vzestup o vyšší desítky nebo i nižší stovky procent bez pádného důvodu.

Dění kolem meme titulů ukazuje, že se na finanční trh vrací spekulativní mánie, kterou jsme viděli právě v roce 2021. Historie nás učí, že když investoři nakupují akcie s cílem rychle zbohatnout, obvykle to nekončí dobře. S&P 500 na rekordech kontrastuje s řadou rizik, která jsou na obzoru. Investorská nálada bývá vrtkavá – přechod od euforie k panice může být rychlejší, než si mnozí z nás připouštějí.