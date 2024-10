Polská Žabka stanovila IPO, je nejvyšší od vstupu Allegra na burzu

Polská společnost Žabka, která provozuje obchody se smíšeným zbožím, stanovila cenu pro primární veřejnou nabídku (IPO) svých akcií na 21,50 zlotého (zhruba 126 korun). To je na horní hranici předběžně stanoveného pásma, informovala ve čtvrtek agentura Reuters. Cena ohodnocuje celou skupinu na 21,5 miliardy zlotých (126,7 miliardy korun). Současní akcionáři v rámci IPO nabídnou 300 milionů akcií, což znamená, že celková hodnota nabídky dosáhne 6,45 miliardy zlotých.

S akciemi by se mělo začít obchodovat kolem 17. října a na varšavské burze to bude největší primární emise od roku 2020, kdy internetový prodejce Allegro získal z prodeje akcií 9,2 miliardy zlotých. Zároveň to bude čtvrtá největší nabídka akcií na evropských burzách od začátku letošního roku, za nabídkami firem Puig, Galdema a CVC Capital Partners. Posledně jmenovaný podnik je hlavním akcionářem Žabky.

„Nabídková cena stanovená u horní hranice rozpětí odráží významný zájem, který investoři v Polsku i v zahraničí projevili o společnost ŽabkaGroup,“ uvedl v prohlášení generální ředitel Tomasz Suchański.

Primární veřejná nabídka zahrnuje možnost prodat až o 45 milionů akcií Žabky více, pokud bude mimořádně silný zájem. V případě plného využití této opce se hodnota nabídky zvýší na 7,42 miliardy zlotých. Prodávající akcionáři přidělí pět procent z celkového počtu akcií nabízených drobným investorům. Včetně opce na dodatečné akcie bude drobným akcionářům nabídnuto 4,4 procenta akcií. Nabídková cena je stejná pro drobné i pro institucionální investory.

Společnost Žabka vznikla v roce 1998 a patří k nejznámějším polským značkám s více než 10 500 prodejnami provozovanými ve formě franšíz. Téměř 2000 menších obchodů Žabky pro rychlé nákupy koupila i se značkou v roce 2007 investiční skupina Penta a rozšířila je do České republiky. Penta v roce 2011 Žabku za 400 milionů eur prodala a podnik přešel pod společnost Mid Europa Partners. Fond CVC síť odkoupil v roce 2017, a to za 1,1 miliardy eur. Česká síť prodejen Žabka je nyní součástí skupiny Tesco.