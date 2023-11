Limonáda Prime: Kde se vzal nápoj, který ruinuje dětská prasátka? | e15.cz

Dřív mělo takovou moc značkové oblečení nebo třeba vychytané hračky, dnes to dokáže obyčejná limča. I ta může být symbolem sociálního statusu. Když na ni máš, není co řešit. Více či méně prvoplánové atributy příslušné společenské kasty se nenosí jen ve světě dospělých. Dětská dychtivost po tom být nejlepší v kombinaci s mocí youtuberů budí přes noc trendy podobné horečce tulipánových cibulek.

Znáte ty okamžiky, kdy realita nastaví tak širokoúhlé zrcadlo vašim hodnotám, že to chvilku vypadá, že z nich – a potažmo tedy z vás – nezůstane kámen na kameni? Situace, které naráz spustí takový příval elementárních otázek, na něž si neumíte odpovědět bez toho, abyste totálně změnili svůj zažitý úhel pohledu? Situace, které vás vybízejí k tomu, abyste z fleku zpytovali svůj pohled na svět s podezřením na jeho absolutní irelevanci? Takových impulsů v životě nebývá mnoho, některé z nich jsou objektivně vzato banální, a přesto v tomto smyslu nesmírně účinné. Dokáže být investičním artiklem skutečně cokoli?

Osmnáctiletý Joe leží v posteli a přemýšlí. Z toho loňského velkého dealu se o něj deprese pokouší ještě dneska. Měla to být tutovka. Všichni kolem říkali, že se to vyplatí. Byl to totální hype, pecka, vzrušení, úžasnej nástřel. Prachy sehnal jen tak tak, prodal kvůli tomu dokonce tehdy své kolo. A pak si ji koupil. Všichni mu ten obchod záviděli. Do jednoho si byli jistí tím, že ji prodá se ziskem dál. Teď na něj kouká ve skříňce vedle telky. Připomíná mu zatím největší fail jeho nedlouhého života. Pitomá limoška za tři tácy. Dolarové. Limča, která mezitím navíc ještě prošla. Za nějaké směšné drobné by ji zřejmě ještě prodat dokázal, ostatně prodávají se i prázdné láhve, na většinu z peněz už ale musí zapomenout. Joe se jednoduše svezl na módním trendu instantní vzácnosti.

Magická aura zaručující pozornost na sociálních sítích prostě tím, že vypijete malou barevnou limonádu v petce. Když se vám podařilo přitočit se ke správnému balení, stala se z limonády plnotučná investice. „Tati, znáš Prime,“ ptá se s jiskrou v očích desetiletý syn, jehož médium vzácnosti právě zvolna zmigrovalo z pokémonů na limonády.

Youtuberská mašinerie

Od doby, kdy na scénu globálního marketingu vtrhli youtuberští nájezdníci, dokáže být přes noc vzácné prakticky cokoli, co proteče jejich účty. Projekt youtuberů známých jako KSI a Logan Paul ale dokázal jít loni mnohem dál a udělat vzácným a potenciálně investičním artiklem obyčejný nápoj. Limču v pet lahvi s trochou kofeinu a proteinů nabízeli zlatokopové na ebay svého času i za deset tisíc dolarů za kus. Mánie přitom stále úplně neopadla, jen si vysoká cena žádá bonus navíc. Láhev Prime podepsaná oběma youtuberskými tvůrci je na ebay běžně za ceny kolem patnácti tisíc korun.

Nejdřív vyšroubujete poptávku do nebes a pak se tváříte, že jste takový zájem nečekali, a tudíž logicky nestíháte výrobu. Zvláště omezená nabídka některých z bezpočtu variant Prime přivedla zástupy youtuberských followerů ke spekulantskému chování takového zrna, za něž by se nemusel stydět ani mladý Warren Buffett. Kdo už se – mnohdy i za použití drobného násilí – dostal k té pravé flašce Prime, obratem ji nabídl s patřičnou marží dalším „investorům“. Problém nastal v okamžiku, kdy výroba té či oné příchutě vzrostla a iluze vzácnosti vzala zasvé. Existuje dokonce sběratelská edice zahrnující dvanáct lahviček v ozdobné papírové krabici. K mání je aktuálně za cenu pěti set liber, tedy něco přes čtrnáct tisíc korun.

Čím jsou kaviár či lanýže pro dospělé, tím je Prime pro svět dětí. Na vrcholu primeového šílenství odcházely děti dokonce nejen o přestávkách ze školy, aby postovaly na sociální sítě video, na kterém pijí Prime ve variaci, která právě patří mezi ty nejdražší. Láhev Prime s příchutí, o které všichni vědí, že se v danou dobu určitě nedala sehnat za kupříkladu v Británii doporučenou maloobchodní cenu dvou liber, zafungovala v dětské sociální hierarchii lépe než telefon s nakousnutým jablkem. Ostatně kdo může mít život více na háku než ten, kdo během sváči demonstrativně exne limču za několik tisíc…

Ceny vybraných nápojů Prime z portálu ebay (v korunách, přepočet)

Prime Deluxe collectors Hydration KSI DRINK (ORANGE & MANGO) LIMITED EDITION Box 14400 Prime Drink podepsaný KSI a Logan Paul 14200 Prime Hydration Glowberry Holographic edition 4500 Prime Hydration KSI UK Limited Edition Orange Mango And Grape Bottle Twin Pack 870 Prime Hydration Glowberry 2 bottles 700

Pramen: Ebay