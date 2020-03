Štamgasti za den nalili do Pivovaru Zvíkov téměř dva miliony korun | E15.cz

Pivovar Zvíkov za den a půl vybral na crowdfundingové platformě Fundlift od investorů a štamgastů téměř dva miliony korun. Původně chtěl jen jeden, ale zájem o investici do jihočeského minipivovaru natolik předčil očekávání, že ještě v průběhu dne zvýšil emisi minidluhopisů na dva miliony korun, tedy dvojnásobek původně požadované částky. V pátek odpoledne mu do nové finální částky zbývalo posledních 220 tisíc.

„Jsme konzervativně založená firma a vždy podnikáme s rezervou. Jdeme si pro peníze, ale nejsme na suchu. Podporu chceme v této době jen jako rezervní polštář, přestože z něj budeme platit úrok,“ řekl spolumajitel pivovaru Josef Valenta. Emise je úročená šesti procenty ročně a je splatná v září 2022.

„Kampaň Pivovaru Zvíkov je pozitivním impulsem, kdy vidíme, že se zástupci pivovaru v nelehké době obrátili na svou investorskou komunitu a ta se rozhodla je podpořit,“ uvedl ředitel Fundliftu Radek Musil.

„Cílový objem kampaně na úrovni jeden milion korun byl od investorů získán za necelých 24 hodin a kampaň pokračuje dále. Přidalo se v tu dobu 97 investorů, často pravidelných návštěvníků pivovaru,“ podotkl. Kolem půl páté odpoledne bylo vybráno již 1,78 milionu.

Pivovar podnikatelů Michala Voldřicha a Josefa Valenty od Orlické přehrady se sedmnáctimilionovými tržbami pro peníze na Fundlift přišel již počtvrté. Také v minulých kampaních poptávka po minibondech ze Zvíkova převýšila nabídku.

Malé pivovary se kvůli uzavření hospod a nouzovému stavu ocitly ve složité situaci. V sudech a tancích jim totiž zůstalo velké množství piva. Parta kolem středočeského pivovaru Kytín proto přišla s iniciativou Zachraňme pivo. Ta aktuálně v online nabídce sdružuje nabídky přebytečných zásob zlatavého moku od 77 minipivovarů.

„Nemáme velkou stáčecí linku, která vychrlí tisíce lahví denně. Prodat všechno v lahvích u nás prostě nejde. Nicméně jsme strašně rádi, že máme alespoň nějakou práci. Zákazníci se k nám zachovali skvěle, objednávají pivo přes internet a drží nás nad vodou,“ sdělil Adam Matuška, spoluvlastník Pivovaru Matuška z Broum na Křivoklátsku.

Podle Valenty ze Zvíkova je však nutné již nyní myslet na to, co přijde po ukončení současných mimořádných opatření. „Pivo ve sklepě nás trápí nejméně. Nejhorší by bylo otevřít restauraci a nemít co čepovat,“ dodal.

Na stáčení piva do lahví a plechovek místo do sudů přešly kvůli uzavřeným hospodám též velké průmyslové pivovary Budvar, Bernard nebo Radegast.