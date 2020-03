Airbnb v Česku kolabuje, byty na krátkodobé pronájmy jsou prázdné | E15.cz

„Aktuální poptávka je nulová. Za poslední dny neevidujeme nové rezervace na nejbližší měsíce. Jinými slovy: náš byznys se v tuto chvíli zcela zastavil,“ řekl Pavel Nádvorník, generální ředitel společnosti Carebnb spravující krátkodobě pronajímané byty. „Ruší se veškeré rezervace i na budoucí termíny. Na 99 procent rezervací je zrušeno až do konce roku 2020,“ přizvukuje zakladatel firmy Dobrá správa Zdeněk Šimůnek.

Tento stav podle realitních makléřů zacloumá trhem. „Majitelé bytů pronajímaných na Airbnb, kteří kupovali spekulativně a mají vysokou hypotéku, si nebudou moci dovolit držet byty prázdné. Proto očekávám, že v dubnu a květnu přijde na trh v Praze nejméně pět tisíc bytů k pronájmu,“ uvedl majitel realitní kanceláře Jan Reality Jan Adámek.

Podle dalších hráčů na trhu již příliv bytů z krátkodobých pronájmů do inzerce nastal. „Denně se do nájemní nabídky na Bezrealitkách dostává skoro třicet pražských bytů původně využívaných pro Airbnb. Jen za březen to tedy bylo několik stovek bytů,“ uvedl Hendrik Meyer, generální ředitel portálu Bezrealitky.cz. Vyšší nabídka nájemních bytů na trhu způsobí podle manažera pokles činží.

Zlevnění nájmů očekávají rovněž další realitní podnikatelé. „Záleží na tom, jak moc bude ekonomika padat a v jaké finanční kondici budou nájemníci. Ceny nájmů v Praze mohou spadnout o 15 až 20 procent,“ uvedl Vladimír Zuzák, ředitel realitní kanceláře Maxima Reality. Podobný pokles odhaduje i makléř Adámek z Jan Reality.

Z krátkodobých pronájmů se stal v posledních letech samostatný byznys v rukou profesionálních správcovských firem. Tyto společnosti teď akutně řeší, co si v nové situaci počít.

„Nabízíme naše apartmány za zlomek jejich běžné ceny jako místo pro trávení karantény nebo jako improvizovanou kancelář. Více než obvykle se zaměřujeme na spolupráci s firmami a střednědobé ubytování,“ popsal šéf společnosti Blahobyty Matěj Koutný. Případná ekonomická krize podle něho není zdaleka tak děsivá jako scénář, při kterém bude karanténa a současný stav trvat několik dalších měsíců.

Airbnb patří v Praze mezi dlouho řešené problémy. Kritici službě předhazují, že se podílí na vylidňování centra metropole. Časté jsou též stížnosti na rušení nočního klidu hlučnými turisty ze strany stálých obyvatel.

Celosvětově působící Airbnb žije z poplatků za zprostředkování ubytování v soukromí. Severoamerická firma na tom však nebyla dobře ani před propuknutím pandemie koronaviru. V posledním čtvrtletí loňského roku zdvojnásobila meziročně ztrátu na 276 milionů dolarů. Podle listu The Wall Street Journal současná krize rovněž vážně nabourala plány Airbnb vstoupit letos na burzu.