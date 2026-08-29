Výrobce ikonické ledové kávy v modré krabičce je v problémech. Mlékárna zavírá závod, dceřinku posílá do insolvence
- Německý mlékárenský gigant Hochwald čelí problémům. Jeho dceřiná společnost Almil zamířila kvůli propadu cen komodit do insolvence.
- Skupina již dříve oznámila uzavření jednoho ze svých závodů z důvodu nízké ziskovosti.
- Potíže mlékárenského obra odrážejí širší krizi na evropském trhu s mlékem a dopadají i na značku, jejíž ledové kávy jsou populární v Česku.
Problémy v evropském potravinářském sektoru se prohlubují. Německý mlékárenský gigant Hochwald čelí vážným finančním komplikacím, které vyústily v insolvenci jedné z jeho dceřiných společností. Firma, jejíž produkty znají i čeští spotřebitelé z pultů tuzemských obchodů, reaguje na klesající ceny komodit a tlak na trhu, upozornil v Česku web TN.cz.
Ozdravný proces a pád komoditních cen
Dceřiná společnost Almil, která působí v rámci skupiny Hochwald a zaměřuje se na dodávky mléčných surovin pro potravinářský průmysl, na sebe podala návrh na insolvenci ve vlastní správě, píše německý web ovb-heimatzeitungen.de. Cílem tohoto kroku je finanční stabilizace podniku a přizpůsobení se zhoršenému tržnímu prostředí.
Za negativním vývojem stojí především propad cen klíčových komodit – plnotučného i odstředěného sušeného mléka a máslového oleje –, k němuž dochází od konce roku 2025. Mateřský koncern zatím deklaruje, že provoz závodu ve Weidingu, který pod Almil spadal, zůstává zachován a výplaty zaměstnanců jsou zajištěny.
Zavírání závodů i důraz na ziskovost
Potíže se však nevyhýbají ani samotné mateřské skupině. Hochwald, který ročně zpracuje přes dvě miliardy kilogramů mléka a řadí se k největším mlékárenským hráčům v Německu, již v polovině srpna oznámil uzavření svého závodu v Kaiserslauternu z důvodu nízké ziskovosti. Vedení firmy avizuje, že se hodlá strategicky zaměřit výhradně na ziskové segmenty.
Celá situace odráží širší strukturální problémy evropského trhu s mlékem, kde v letošním roce dochází k výraznému poklesu cen syrového mléka i navazujících mléčných produktů.
Zatímco společnost Almil na českém trhu vystupovala převážně jako průmyslový dodavatel, produkty mateřské značky Hochwald mají v Česku silnou spotřebitelskou základnu. Známé jsou především její ledové kávy pod značkou Eiskaffee v charakteristickém modrém balení, které jsou běžně k dostání v tuzemské maloobchodní síti.