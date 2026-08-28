Bitva o 100 tisíc míst. Šéf Volkswagenu má plán, jak obejít odpor dozorčí rady
- Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume představí 4. září dozorčí radě plán historické restrukturalizace koncernu.
- V sázce jsou desítky tisíc pracovních míst i budoucnost několika německých továren.
Pokud před dozorčí radou neuspěje, má připravený záložní plán, jak přesto dosáhnout svého.
Blíží se datum, které by mohlo rozhodnout o budoucnosti největší evropské automobilky. Už za týden musí generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume dozorčí radě koncernu představit svůj plán na historickou restrukturalizaci automobilky. Ta má vést mimo jiné ke zúžení modelové řady, zefektivnění provozu a navýšení klesajících marží. Zároveň má ale přinést i ztrátu desítek tisíc pracovních pozic a možná i uzavření některých továren.
Pokud svou vizi Blume před komisí neobhájí a neuspěje ani žádný alternativní návrh, může se vedení obrátit přímo na akcionáře. Podle zdrojů agentury Reuters zvažuje svolat mimořádnou valnou hromadu už na říjen.
V dozorčí radě Volkswagenu zasedají zástupci zaměstnanců a akcionáři. Zaměstnanci drží většinu dvanácti z dvaceti křesel společně se spolkovou zemí Dolní Sasko, která představuje jednoho z klíčových akcionářů automobilového giganta. Na valné hromadě zaměstnanci ale hlas nemají a Dolní Sasko disponuje „pouhou“ pětinou hlasů. Většinu, 53 procent akcií, drží zakladatelský rodinný holding Porsche SE, který už na jaře odsouhlasil desetitisícové vyhazovy.
Generální ředitel aktuálně objíždí německé fabriky, aby zaměstnancům vysvětlil důležitost a nevyhnutelnost restrukturalizace a získal je tak na svou stranu. Zatím se ale setkal s kritikou a odmítavými postoji, a to jak od samotných pracovníků, tak od odborů.
Intenzivní úspory, nebo zavření?
Svou cestu začal Blume tento týden. V úterý se sešel se zaměstnanci ve Wolfsburgu, kde největší evropská automobilka sídlí. „Plánujeme nejrozsáhlejší transformaci v historii společnosti. Všichni teď musíme držet při sobě,“ řekl generální ředitel. Od publika asi deseti tisíc zaměstnanců se dočkal i bučení a pískání. Mezi posluchači se měly objevovat transparenty nesoucí slogany jako „Naše pracovní místa nejsou jen úpravy ve vaší výsledovce“.
Při středeční návštěvě továrny v Emdenu vyzval Blume zaměstnance, aby zintenzivnili snahu o úspory. Podle Reuters prohlásil, že se jiným montovnám daří udržovat mnohem nižší výdaje. „Náklady na práci jsou dnes více než dvojnásobné proti srovnatelným evropským závodům. A pokud jde o náklady na provoz závodu, jiné továrny jsou stále výrazně levnější. To není kritika, ale realita, se kterou musíme pracovat,“ řekl pracovníkům.
Emden je jednou z továren, které se nejčastěji citují v souvislosti s možným uzavřením. Blume ve středu zopakoval, že pro tyto fabriky aktuálně neexistuje konkurenceschopný plán využití po roce 2030. Volkswagen má pro továrny najít nová zaměření během následujících měsíců. Například Osnabrück by se mohl nově z výroby aut přesměrovat na vojenskou techniku.
Pro jiné závody se využití stále hledá. Jedná se o továrny v Hannoveru, Neckarsulmu a zejména v Cvikově. Právě toto východoněmecké město Blume navštívil po Emdenu. I tam se setkal s protesty ze strany zaměstnanců.
Odbory žádají otevřenost a jasný plán
Odbory kritizují vedení mimo jiné za nedostatečně transparentní rozhodování a chybějící vysvětlování plánovaných kroků. „Výkonná rada, a zejména její předák Oliver Blume, poškodila naši důvěru. Zatím ne nenávratně, ale přesto poškodila. Nemůžete pracovat s CEO, který svým zaměstnancům neříká, co se ve firmě děje,” prohlásila vedoucí odborů a členka dozorčí rady VW Daniela Cavallová.
Odbory ve spolupráci se spolkovou zemí Dolní Sasko podle informací magazínu Automotive News Europe chystají dozorčí radě VW předložit vlastní návrh restrukturalizace. „Plán pro budoucnost nemůže být vytvořený nebo udržovaný jednoduše tak, že budete mluvit o snižování nákladů práce a propouštění a zpochybňovat životaschopnost továren,“ řekla v Hannoveru Cavallová.
Vedení koncernu potřebu restrukturalizace zdůvodňuje tlakem čínských výrobců elektromobilů, vysokými fixními náklady a cly, která na dovoz automobilů do Spojených států uvalila Trumpova administrativa. „Celosvětový automobilový průmysl je v megakrizi. A Volkswagen je v jejím středu,“ řekl Blume pro list Bild.
Zisk koncernu po zdanění loni oproti předešlému roku klesl zhruba o 44 procent. Zatímco prodeje stagnují, náklady na výrobu stoupají a klesá tak marže. V pololetí činila asi 3,8 procenta. Blume ji chce do roku 2030 masivním šetřením zvýšit na osm až deset procent.
Christiane Bennerová, předsedkyně klíčových kovodělnických odborů IG Metall souhlasí s tím, že VW do problémů dostala čínská konkurence a americká cla. Šetřit se podle ní ale nemá na vyhazovech, nýbrž osekáváním jiných provozních výdajů.
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Trvající neshoda ve stínu poklesu
Volkswagen se s odbory na propouštění poprvé dohodl na konci roku 2024. Koncern tehdy oznámil, že do roku 2030 zruší v Německu asi 35 tisíc pracovních míst. Dnes se už počítá s asi 50 tisíci výpovědí. Německá média ale informovala, že vedení interně zvažuje mnohem větší zásah: celosvětově až 100 tisíc míst.
Německé závody Volkswagenu letos jedou zhruba na 81 procent běžné kapacity a do roku 2030 by to podle interních propočtů mohlo klesnout na 73 procent. Nejdramatičtější je propad v závodu Cvikov: z letošních 88 procent na 42 procent výrobní kapacity do roku 2030. Dozorčí rada koncernu plán na uzavírání závodů v červenci neschválila.
Souběžně běží jednání o dalším kole škrtů v administrativě, vývoji a prodeji včetně redukce čtvrtiny manažerských pozic. To by se mohlo dotknout mimo jiné i tuzemské Škodovky. Ačkoli automobilka tvrdí, že ji škrty Volkswagenu bezprostředně nezasáhnou, její pětiletý úsporný program má zrušit patnáct procent pracovních míst mimo výrobu, tedy asi tři procenta ročně. Část dosažených úspor může reinvestovat do strategických oblastí.