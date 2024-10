Tenhle příběh se dá velmi dobře začít povídáním o kytarách. Asi by šel odvyprávět také od právních spisů a soudních stání, anebo od fenoménu devadesátých let v hudbě, od cestování po západním pobřeží USA, a klidně také můžeme začít úvahami o tom, jak jsme byli vychováváni a jak vychováváme své děti. Od kytar to však bude nejpoctivější, protože přesně tak povídání se Sašou Langošovou, jejíž kapela November 2nd drží cenu za desku roku, začalo.

Sešli jsme se v kavárně na Smíchově, den po vydařeném koncertě v pražském Jazz Docku, kde kapela November 2nd pokřtila svůj první vinyl. Vylisovat nechali své nejnovější, eponymní album, které letos na jaře ohodnotila Česká hudební akademie jako nejlepší nahrávku loňského roku.

Sašu Langošovou – kromě jiného – charakterizuje elektrická kytara Fender Telecaster, se kterou ji návštěvníci stovek a stovek koncertů, jež November 2nd odehráli, vídají už od zmíněných devadesátých let. Jak se dívka dostane k telecasteru?

„V tom měl zásadní roli Roman,“ poukazuje Alexandra na svého hudebního a životního partnera Romana Helcla. Obracíme se daleko dozadu do devadesátých let, kdy kapela vznikla. Nutno připomenout, jak mladičká Saša Langošová tehdy byla a jak mladičká se dostala na velká koncertní pódia. Studentka prvního ročníku gymnázia v Hranicích na Moravě potkala třeťáka Romana na sportovním dni města. Ani jeden nesportoval, seděli na tribuně a diskutovali o muzice.

„Roman měl v tu dobu stratocaster a k němu druhá kytara nemůže být zase strat, takže další logická volba je telecaster od Fenderu,“ vypráví. Toho prvního, modrého telecastera si půjčovala od spřízněné kapely, se kterou sdíleli zkušebnu v Hranicích. „Ta kytara se mi ze začátku tvarově vůbec nelíbila, přišla mi jako takové jednoduché škaredé pádlo, ale asi za dva týdny jsem propadla jejímu kouzlu a dnes si myslím, že je to naprosto nadčasový design a univerzální zvuk. Tím začala láska na celý život, jednak s Romanem a jednak s telecasterem,“ vypráví muzikantka. Ano, All Comes Down to Love, zpívá v Saša v melodickém hitu z poslední desky.