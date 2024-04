Agrostroj Pelhřimov podnikatele Lubomíra Stokláska postaví v USA závod za 105 milionů dolarů, v přepočtu skoro za 2,5 miliardy korun. Investuje do stavby nové centrály a výrobního závodu společnosti KMW ve Sterlingu v Kansasu, která vyrábí zemědělské nakladače, rypadla a další přídavná zařízení do zemědělské techniky. O investici rozhodl Agrostroj ve Spojených státech minulý týden. Uvedl to dnes server HN.cz.