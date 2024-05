Americká administrativa prezidenta Joea Bidena se chystá uvalit vysoká cla na čínské elektromobily a další zelené technologie vyrobené v této asijské zemi. Píše to agentura AP s odkazem na nejmenované zdroj z americké vlády. Nová či vyšší cla podle ní Washington oznámí v úterý.

Cla uvalená na čínské elektromobily by se podle informací agentury AP mohla zčtyřnásobit - ze současných 25 procent na 100 procent dovozní ceny. Vyšší cla americká vláda zavede podle AP i na další produkty, například solární technologie. Celkové by se opatření mohlo týkat čínského zboží, jehož dovoz do USA dosahuje celkové hodnoty 360 miliard dolarů (8,3 bilionu korun).

Podíl čínských elektromobilů na prodejích tohoto druhu vozů v USA je zatím poměrně nízký. Spojené státy spolu s dalšími západními zeměmi se ale obávají, že jejich trhy zaplaví levné čínské elektromobily. Podle západních zemí má Čína nadměrnou výrobní kapacitu, pro kterou se snaží najít uplatnění skrze agresivní exportní politiku.To však Peking odmítá.

Bidenova administrativa se zatím snažila čelit čínské konkurenci daňovými a finančními úlevami pro domácí průmysl, či omezováním vývozu některých amerických technologií do Číny. V případě zavádění cel totiž panují obavy, že to vyvolá reakci Pekingu, která povede k obchodnímu konfliktu.

To, zda čínští výrobci elektromobilů nedostávají nadměrné státní subvence, prověřuje od loňského roku Evropská unie. V souvislosti s výsledky šetření by Brusel mohl rovněž zavést cla.