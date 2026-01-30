AMiT ve Voticích na Benešovsku otevřel novou halu za 60 milionů. Bude hlavním výrobním centrem
- AMiT otevřela novou výrobní halu ve Voticích s investicí 60 milionů korun.
- Firma dokončila integraci TopPower a Votice se staly hlavním výrobním centrem.
- Skupina dosáhla obratu 1,3 miliardy korun a zaměstnává více než 470 lidí.
Skupina AMiT, která vyrábí řídicí systémy a elektroniku pro veřejnou dopravu, otevřela ve Voticích na Benešovsku novou výrobní halu. Investice za 60 milionů korun jí umožnila zvýšit výrobní kapacitu a vytvořit desítky nových pracovních míst, uvedla v tiskové zprávě.
Holding vlastněný investičním fondem CEIP výstavbou haly završil integraci původní společnosti TopPower, kterou získal v roce 2024 a k 1. lednu letošního roku přejmenoval na AMiT Production. Votice se tak staly hlavním výrobním centrem skupiny. Nákup kontrolního podílu v Top Power předloni povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
„Hlavním cílem investice je garance masivního navýšení kapacit ve Voticích, což je rozhodující faktor pro uzavírání víceletých strategických kontraktů. Nový závod je dimenzován tak, aby zvládl realizovat velké dlouhodobé projekty bez ohrožení plynulosti ostatních dodávek,“ uvedl partner CEIP Ondřej Benáček.
Holding podle něj ve Voticích nebuduje jen prosté montážní kapacity, ale formuje tým specialistů s výrobním know-how, kteří pracují s nejmodernějšími technologiemi v elektronice. Klíčovými zákazníky skupiny jsou například společnosti Stadler Praha, Alstom nebo Škoda Transportation.
Skupina AMiT zajišťuje prostřednictvím společností AMiT Transportation, Bustec a výrobní divize AMiT Production kompletní proces od vlastního vývoje a výroby až po certifikaci. Technologická řešení dodává do dopravních projektů po celém světě. Loňský předběžný obrat skupiny dosáhl téměř 1,3 miliardy korun, zaměstnává více než 470 lidí.