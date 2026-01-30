Investiční výhled na rok 2026: AI, geopolitika a návrat privátních trhů překreslují mapu příležitostí
- Geopolitické napětí a sílící vliv umělé inteligence zvyšují nejistotu na trzích.
- Privátní trhy se po slabším období vracejí do hry.
- Inflace ve službách brzdí snižování sazeb i ocenění aktiv.
V době rostoucího geopolitického napětí a sílícího vlivu umělé inteligence se na trzích pro rok 2026 otevírají nové investiční příležitosti, ale také nová rizika. Geopolitická nejistota a vysoké valuace zvyšují důraz na diverzifikaci, dlouhodobý přístup a disciplínu při správě kapitálu. Právě v tomto duchu se nesla konference EMUN Investiční výhledy 2026, na níž vystoupili nejen domácí odborníci, ale i zástupci globálních investičních domů, jako jsou Apollo, Blackstone nebo KKR.
„Jako jedno z hlavních investičních témat dnes vnímám rostoucí obavy z geopolitického vývoje. Ty ale často provázejí přehnané emoce, které do investičního procesu málokdy přinášejí přidanou hodnotu," upozorňuje výkonný ředitel a zakládající partner EMUN Petr Laštovka.
Vedle veřejných trhů se po slabším období znovu probouzejí také privátní aktiva. Ta si upevňují místo v portfoliích zejména díky příležitostem v private equity a infrastruktuře.
Odborníci zároveň očekávají, že letošní rok přinese několik velkých IPO, která mohou znovu rozhýbat segment růstového kapitálu.
„V Blackstone investujeme s dlouhodobým horizontem, což nám umožňuje se vyrovnat i s geopolitickými napětími. V Evropě nás dál velmi lákají příležitosti napříč řadou oblastí, od digitální infrastruktury přes energetickou transformaci až po volnočasový sektor,“ vysvětlil Andrew Dowler z Blackstone, proč chce společnost v příštích deseti letech v regionu investovat 500 miliard dolarů. Podle Jamese Hewitta z KKR představuje privátní infrastruktura třídu aktiv, která funguje napříč ekonomickými cykly.
Klíčové heslo pro rok 2026: zůstaňte zainvestovaní
Dubnové oznámení Trumpových cel způsobilo pokles akcií o více než 16 procent, jejich 90denní odklad ale umožnil rychlý návrat optimismu. Německá reforma dluhové brzdy zvýšila výnosy evropských státních dluhopisů kvůli poklesu jejich cen, zatímco americké loni těžily z klesajících úrokových sazeb a vykázaly vyšší zhodnocení. V roce 2025 také překonal globální akciový trh ten americký. Dařilo se i alternativním investicím. Hedgeové fondy zaznamenaly výnosy kolem deseti procent, úspěšné byly také privátní trhy a zlato posílilo o zhruba 65 procent.
„Historická data ukazují, že rok před prasknutím bubliny dosahují výnosy přes 100 procent. ‚Akciový trh zatím takovou dynamiku nevykazuje," upozorňuje investiční ředitel a partner EMUN Leoš Jirman. Tituly ze skupiny Magnificent 7, tedy sedmi technologických gigantů, kteří vloni táhli index S&P 500, jako například Apple, Microsoft, Nvidia, podle něj v roce 2025 posílily přibližně o 25 procent.
Na příkladu poslední jmenované společnosti Jirman ukazuje, že samotný růst ceny akcií nemusí automaticky znamenat nafouknutou valuaci. „Cena akcií se sice zdesetinásobila, ale stejně tak vzrostl i zisk firmy. Růst je tedy z velké části podložený fundamenty,“ říká. Zároveň připouští, že akcie nejsou levné a korekce přijít může, ale pokud by šlo o klasickou valuační bublinu, vypadala by situace jinak.
Jirman také upozornil na důležitost kontextu. „Zažíváme revoluci umělé inteligence. Vedle Donalda Trumpa patří AI mezi nejčastější titulky v médiích a myslím, že jsme teprve na konci začátku této revoluce," zdůraznil. Kdo se tak podle něj bojí bublin a krachů, neměl by nutně prodávat akcie, ale spíš chytře diverzifikovat. „I v rámci akciové složky, a to regionálně nebo stylově, třeba přes strategie s rovnoměrnou váhou, respektive equal weight, nebo dividendové aristokraty. Tedy společnosti, které pravidelně a dlouhodobě zvyšují výplatu dividend,“ dodává Jirman.
Inflace ve službách brzdí snižování sazeb
Vedle geopolitiky a nástupu umělé inteligence zůstává pro investory klíčovým tématem vývoj inflace a úrokových sazeb. Nastavení měnové politiky dál určuje cenu kapitálu a tím i podmínky pro akcie, dluhopisy i privátní trhy.
V řadě vyspělých ekonomik sice inflace postupně slábne, ale u služeb zůstává tempo zpomalování cen pomalejší, mimo jiné kvůli mzdovým tlakům. „V sektoru služeb je inflace nadále zvýšená a její zpomalování probíhá pomaleji, než by bylo žádoucí. I proto je potřeba držet měnovou politiku v mírně restriktivním nastavení,“ vysvětluje člen bankovní rady ČNB Jakub Seidler. Opatrnost je patrná i v zahraničí. Například v Británii, kde vyšší než očekávaná inflační čísla, oddálila očekávání poklesu sazeb.
Privátní trhy mají za sebou rok velkých dealů
Po letech vysokých sazeb se v roce 2025 privátní trhy vzpamatovaly a začaly výrazněji vracet kapitál investorům. „Objem exitovaného kapitálu byl vysoký, i když počet transakcí zůstal relativně nízký. Exity se soustředily hlavně do velkých obchodů," říká partner EMUN Filip Savi.
Privátní trhy zůstávají atraktivní zejména díky potenciálu vyššího výnosu než na veřejných trzích. Ten ale podle odborníků závisí nejen na dostupném kapitálu, ale také na kvalitě řízení a schopnosti vytvářet hodnotu. „Dosahovat nadstandardních výnosů ve velkém měřítku v private equity vyžaduje víc než jen nasazení kapitálu. Je k tomu potřeba disciplinované posuzování investic, hluboká znalost sektorů a provozní přístup, který napříč ekonomickými cykly konzistentně vytváří hodnotu,“ vysvětluje Claudia Scarico z Apollo.
Podle průzkumů investoři vstupují do private equity hlavně kvůli očekávanému vyššímu výnosu než u veřejně obchodovaných aktiv. „Za posledních 20 let fondy zaměřené na evropské firmy v průměru překonávaly evropské akciové indexy,“ doplňuje Savi. V USA je rozdíl menší, mimo jiné kvůli sektorovému složení indexů, například S&P 500.
Disciplína jako základ investiční strategie
V oblasti hotovosti a peněžních trhů se podle investičního stratéga EMUN Petra Čermáka strategie zaměřuje na rozvinuté trhy a země s vyššími sazbami. Korporátní dluhopisy nejsou považovány za zvlášť atraktivní, větší pozornost naopak směřuje ke státním emisím v Česku a USA a také k privátnímu kreditu.
Na akciové straně zůstává expozice klientských portfolií EMUN soustředěná na americké a evropské trhy, bez zapojení emerging markets. Po předchozí větší expozici v USA se geografické rozložení portfolia vrací k neutrální úrovni.
„Neměníme dlouhodobou strategickou alokaci. Zasahujeme jen tehdy, když se některá aktiva dostanou do extrémně atraktivních nebo naopak rizikových valuací,“ uzavírá Čermák.