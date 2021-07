E-vozy mění ekonomiku. Většinu trumfů drží Čína | E15.cz

Podnikatel William Li je označován za čínského Elona Muska. Jeho automobilový startup Nio se stal v poslední době miláčkem investorů na burze v New Yorku. Sám Li tvrdí, že se myšlenkami na výrobu elektromobilů začal zabývat při pohledu z okna na smog v pekingských ulicích. Bylo to zhruba půlstoletí poté, co vývoj nových automobilových pohonů v Kalifornii odstartovala smogová situace v Los Angeles.