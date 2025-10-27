Velká změna ve Škodě Auto: Po čtvrt století utlumí výrobu součástky, kterou zná každý řidič
Škoda Auto zahájí v listopadu výrazný útlum výroby, který se dotkne stovek pracovníků. Po 25 letech se mění výrobní struktura i režim směn v Mladé Boleslavi. Omezení výroby se týká klíčových převodovek.
Automobilka Škoda Auto postupně ukončí výrobu manuálních převodovek typu MQ 200. Změny se dotknou stovek zaměstnanců, noční směna skončí už od ledna. Firma slibuje, že všem pracovníkům nabídne nové uplatnění.
Mladoboleslavská automobilka začne s utlumením výroby manuální převodovky MQ 200 už v listopadu. Opatření se dotkne i provozu v Mladé Boleslavi, kde se tyto převodovky vyrábějí od roku 2000. O plánu informoval odborový magazín Škodovácký odborář.
„Pozitivní je, že pro všechny zaměstnance, kterých se situace dotkne, máme řešení včetně jejich příjmového i osobního statutu,“ uvedli odboráři. Noční směna by měla být zrušena od ledna příštího roku.
Podle výroční zprávy Škoda Auto vyrobila loni přes milion převodovek, z toho zhruba 355 tisíc právě typu MQ 200. Tyto manuální převodovky se montují nejen do vozů značky Škoda, ale i do modelů koncernu Volkswagen.
Rekordní výroba ve Vrchlabí, ale s opatrností
Zatímco výroba manuálních převodovek míří ke konci, závod ve Vrchlabí, kde vznikají automatické převodovky DQ 200, jede na plný výkon. „Také na tuto produkci se ale díváme opatrně a hledáme další řešení, aby do budoucna nedocházelo k odbourávání personálu, ale nastal plynulý přechod na jinou činnost, například výrobu e-pohonů,“ uvedl odborový magazín.
Výroba převodovek ve Vrchlabí. |
Podle informací odborů se napětí objevuje i v dalších částech automobilky. Například v závodě v Kvasinách se pro příští rok plánovalo zrušení 18směnného systému, odborům se ale podařilo tuto změnu minimálně do roku 2026 odvrátit.
Převodovky nahrazují nové technologie Utlumování výroby manuálních převodovek souvisí s postupným přechodem na elektrifikované pohony. Škoda Auto již dříve oznámila, že investuje miliardy korun do přeměny svých českých závodů na produkci elektromobilů a komponentů pro e-mobilitu.
Škoda Auto úspěšně roste
Škoda Auto zvýšila v prvním pololetí meziročně prodej o 13,6 procenta na 509 400 vozů. V Evropě prodala 409 100 aut, meziročně o 10,5 procenta více, a poprvé se tak posunula ze čtvrté na třetí příčku mezi nejprodávanějšími značkami za Volkswagen a Toyotu. Podíl prodaných elektromobilů a hybridů v Evropě se více než zdvojnásobil na 22,8 procenta.
Tržby mladoboleslavské automobilky vzrostly o 10,4 procenta na 15,070 miliardy eur, což je v přepočtu 370 miliard korun. Provozní zisk se jí zvýšil o 11,8 procenta na 1,285 miliardy eur, tedy zhruba 31,5 miliardy korun. Rentabilita tržeb pak dosáhla 8,5 procenta proti loňským 8,4 procenta. Investice klesly o 4,9 procenta na 783 milionů eur.
Výroba se zvýšila o 4,7 procenta na 572 900 vozů. Produkce zahrnuje i vozy dalších koncernových značek, které Škoda vyrábí.