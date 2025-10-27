Eurozónu čeká test odolnosti. ECB rozhoduje o sazbách, data ukážou dopad amerických cel
Evropu aktuálně čeká důležitý ekonomický týden. Nová data o výkonu hospodářství eurozóny a inflaci ukážou, jak velkou stopu zanechala americká cla na evropském růstu. Evropská centrální banka zároveň rozhodne o úrokových sazbách, které by měly zůstat beze změny. Tím novinky nekončí.
Už ve čtvrtek dorazí první odhad HDP eurozóny za třetí čtvrtletí. Analytici podle portálu Bloomberg očekávají, že růst zůstane na symbolických 0,1 procenta, tedy prakticky beze změny oproti druhému čtvrtletí. Výsledky přijdou jen pár hodin před zasedáním Evropské centrální banky (ECB), která pravděpodobně ponechá základní úrokovou sazbu na dvou procentech.
Páteční data o inflaci by měla ukázat její pokles z 2,2 na 2,1 procenta. ECB navíc zveřejní zprávu o úvěrové aktivitě bank, která naznačí, jak se její politika promítá do reálné ekonomiky.
Německo brzdí, Francie zůstává rizikem
Ekonomické napětí nejvíce pociťuje Německo, jehož výkon ve druhém čtvrtletí klesl o 0,3 procenta. Další tři měsíce stagnace by znamenaly návrat do recese. Oživení by však mohl přinést plánovaný vládní balíček investic do infrastruktury a obrany.
Francie mezitím čelí rozpočtovým problémům a politické nestabilitě, která zůstává největším rizikem pro eurozónu. „Růst by měl ve čtvrtém čtvrtletí zrychlit, ale právě Francie může náladu v regionu brzdit,“ uvedl pro Bloomberg ekonom Soeren Radde.
Navzdory slabému výkonu ekonomiky ECB zatím nevidí důvod k dalším zásahům. Inflace se pohybuje kolem cílových dvou procent a analytici očekávají, že sazby zůstanou beze změny i v příštích dvou letech.
Podle hlavní ekonomky společnosti PGIM Katharine Neissové však inflace může dál klesat a „zaseknout se“ pod cílem až do roku 2026. Pokud by se trend prohloubil, mohla by se znovu otevřít debata o snižování sazeb.
Naději na obrat přinesly říjnové průzkumy podnikatelské aktivity, podle nichž soukromý sektor eurozóny rostl nejrychleji od jara 2024. Tahounem bylo opět Německo, zatímco Francie zůstává pozadu.
„Trh se pomalu stabilizuje, ale cesta k růstu bude pozvolná,“ shrnul Christian Keller z Barclays. „Evropa se stále potýká se slabou domácí poptávkou a nejistotou v průmyslu.“