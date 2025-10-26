Předplatné

Pád tepelných čerpadel v Evropě. Slovenský benzin a nafta opouštějí Česko. Zbrojař žádá Čechy o půjčku

Tepelné čerpadlo. Ilustrační foto

Tepelné čerpadlo. Ilustrační foto Zdroj: Shutterstock

špi
Diskuze (0)
  • Vzestup a pád tepelných čerpadel v Evropě. Zelené vytápění po energetické krizi dusí výhodnější plyn
  • Sbohem, Slovensko. Jeho benzin a nafta opouštějí české benzinky
  • Velký zbrojař žádá Čechy o půjčku. Nabízí ráži portfolia 6,1 procenta ročně
  • Největší překvapení žebříčku boháčů. Země se silnými vazbami na Česko předehnala i Čínu
  • Nadosmrti rentiérem. Žebříček nejvýnosnějších dividendových akcií USA slibuje spásu

Přečtěte si nejzajímavější články uplynulého týdne.

Vzestup a pád tepelných čerpadel v Evropě. Zelené vytápění po energetické krizi dusí výhodnější plyn

Odvětví tepelných čerpadel v Evropě se snaží vyrovnat s těžkými časy, které přišly po krátkém boomu. Minulý rok si Evropané pořídili meziročně v průměru o pětinu méně těchto prostředků vyhřívání. Propad nákupů ovlivnil pracovní místa a plány firem. Například v Polsku minulý měsíc společnost Bosch zastavila výstavbu továrny. Sektor tvrdí, že unijní vlády sabotují zájem o čerpadla tím, že zvýhodňují plyn před elektřinou. Poukazují například na to, že na vytápění fosilními palivy v domácnostech se zatím neférově nevztahují emisní povolenky.

Sbohem, Slovensko. Jeho benzin a nafta opouštějí české benzinky

Skupina MOL a chorvatský JANAF před pár týdny testovaly kapacitu ropovodu Adria. Jenže ropovod nebyl schopný v dostatečné kapacitě pracovat déle než dvě hodiny. Při trvajících sankcích to ukazuje na potíže Slovenska se i přes vysoké investice novým podmínkám přizpůsobit. Podtrhují to pak čísla jeho exportu do Česka. Třeba u benzinu se propadl zhruba o polovinu.

Velký zbrojař žádá Čechy o půjčku. Nabízí ráži portfolia 6,1 procenta ročně

Čeští drobní investoři pomohou tuzemské zbrojovce Colt s nákupem výrobce klíčové ingredience pro muniční průmysl budoucnosti. Konkrétně s financováním akvizice pardubické fabriky na nitrocelulózu Synthesia Nitrocellulose z někdejšího portfolia miliardáře Karla Pražáka. Colt je za to připraven drobným hráčům solidně zaplatit.

VIDEO: Konec koncesionářských poplatků? Změna je jednoduchá, může platit už za rok, míní exšéf ČT Dvořák v pořadu FLOW

Video placeholder
FLOW: Konec koncesionářských poplatků? Změna financování ČT je jednoduše proveditelná, může platit už za rok, míní její exšéf Dvořák • Zdroj: e15

Největší překvapení žebříčku boháčů. Země se silnými vazbami na Česko předehnala i Čínu

Počet dolarových milionářů na světě v poslední dekádě prudce narostl. Žebříček zemí, kde jich přibylo nejvíc, ovládla Asie – a vítěz má překvapivě úzké vazby na Česko. Data společnosti Henley & Partnersukazují, že Evropa z boje o bohatství vypadává.    

Nadosmrti rentiérem. Žebříček nejvýnosnějších dividendových akcií USA slibuje spásu

Dvouciferný dividendový výnos, který má šanci vydržet po dlouhá léta? Investice, která při adekvátní výši znamená příslib pravidelné a dlouholeté renty, která dokáže leccos poplatit? Pomyslný investiční Svatý grál existuje. Stačí prý na Wall Street namixovat výnosové portfolio z těchto titulů.

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů