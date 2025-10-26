Pád tepelných čerpadel v Evropě. Slovenský benzin a nafta opouštějí Česko. Zbrojař žádá Čechy o půjčku
- Vzestup a pád tepelných čerpadel v Evropě. Zelené vytápění po energetické krizi dusí výhodnější plyn
- Sbohem, Slovensko. Jeho benzin a nafta opouštějí české benzinky
- Velký zbrojař žádá Čechy o půjčku. Nabízí ráži portfolia 6,1 procenta ročně
- Největší překvapení žebříčku boháčů. Země se silnými vazbami na Česko předehnala i Čínu
- Nadosmrti rentiérem. Žebříček nejvýnosnějších dividendových akcií USA slibuje spásu
Přečtěte si nejzajímavější články uplynulého týdne.
Vzestup a pád tepelných čerpadel v Evropě. Zelené vytápění po energetické krizi dusí výhodnější plyn
Odvětví tepelných čerpadel v Evropě se snaží vyrovnat s těžkými časy, které přišly po krátkém boomu. Minulý rok si Evropané pořídili meziročně v průměru o pětinu méně těchto prostředků vyhřívání. Propad nákupů ovlivnil pracovní místa a plány firem. Například v Polsku minulý měsíc společnost Bosch zastavila výstavbu továrny. Sektor tvrdí, že unijní vlády sabotují zájem o čerpadla tím, že zvýhodňují plyn před elektřinou. Poukazují například na to, že na vytápění fosilními palivy v domácnostech se zatím neférově nevztahují emisní povolenky.
Sbohem, Slovensko. Jeho benzin a nafta opouštějí české benzinky
Skupina MOL a chorvatský JANAF před pár týdny testovaly kapacitu ropovodu Adria. Jenže ropovod nebyl schopný v dostatečné kapacitě pracovat déle než dvě hodiny. Při trvajících sankcích to ukazuje na potíže Slovenska se i přes vysoké investice novým podmínkám přizpůsobit. Podtrhují to pak čísla jeho exportu do Česka. Třeba u benzinu se propadl zhruba o polovinu.
Velký zbrojař žádá Čechy o půjčku. Nabízí ráži portfolia 6,1 procenta ročně
Čeští drobní investoři pomohou tuzemské zbrojovce Colt s nákupem výrobce klíčové ingredience pro muniční průmysl budoucnosti. Konkrétně s financováním akvizice pardubické fabriky na nitrocelulózu Synthesia Nitrocellulose z někdejšího portfolia miliardáře Karla Pražáka. Colt je za to připraven drobným hráčům solidně zaplatit.
Největší překvapení žebříčku boháčů. Země se silnými vazbami na Česko předehnala i Čínu
Počet dolarových milionářů na světě v poslední dekádě prudce narostl. Žebříček zemí, kde jich přibylo nejvíc, ovládla Asie – a vítěz má překvapivě úzké vazby na Česko. Data společnosti Henley & Partnersukazují, že Evropa z boje o bohatství vypadává.
Nadosmrti rentiérem. Žebříček nejvýnosnějších dividendových akcií USA slibuje spásu
Dvouciferný dividendový výnos, který má šanci vydržet po dlouhá léta? Investice, která při adekvátní výši znamená příslib pravidelné a dlouholeté renty, která dokáže leccos poplatit? Pomyslný investiční Svatý grál existuje. Stačí prý na Wall Street namixovat výnosové portfolio z těchto titulů.