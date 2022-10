Rolls-Royce Spectre: Automobilka vstupuje do nové éry | E15.cz

Automobilka Rolls-Royce představila svůj první plně elektrický model, který dostal již dlouho známé označení Spectre - tedy v překladu přízrak. Téměř pět a půl metru dlouhé dvoudveřové kupé s hmotností bezmála tři tuny by mělo nabídnout dojezd přes 500 kilometrů, první zákazníci se ho však dočkají až za rok.

Automobilka tak s tímto modelem ohlašuje začátek plně elektrické éry společnosti Rolls-Royce Motor Cars, současně však dodává, že Spectre je v první řadě Rolls-Royce, až v druhé řadě se jedná o elektrický automobil.

Nový Rolls-Royce Spectre, který je podle automobilky prvním ultra luxusním elektrickým kupé na světě, by měl svými vlastnostmi navázat na tradici automobilů značky Rolls-Royce, vyráběných od roku 1904. Současně se však stává také symbolem budoucnosti, neboť do roku 2030 plánuje značka elektrifikaci celého portfolia modelů.

Luxusní auto inspirované jachtou

Vraťme se ale k aktuální elektrické novince, jejíž design měl být inspirován koncepty moderních jachet. Automobilka zmiňuje především důraz na čistotu a přesnou definici linií, využití efektu přirozeného odrazu světla, atd. Vůz přitom svými rozměry odpovídá silniční jachtě. Na délku totiž měří 5453 mm, na šířku 2080 mm a na výšku 1559 mm. Rozvor má hodnotu 3210 mm, hmotnost pak dosahuje na dvoudveřové kupé závratných 2975 kilogramů.

Rolls-Royce: Představení plánů na elektromobil Spectre

Navzdory svému elektrickému pohonu přitom Rolls-Royce Spectre nepřišel o svou ikonickou masku chladiče ve tvaru antického Pantheonu, která je naopak nejširší, jakou kdy vůz této značky dostal. Maska i jednotlivé lamely přitom prošly aerodynamickým tvarováním, které zajišťuje snazší obtékání vzduchu kolem přídě. Součinitel čelního odporu vzduchu se tak podařilo dostat na cx 0,25, což z modelu Spectre dělá nejaerodynamičtější model v historii značky. Ostatně aerodynamice byla uzpůsobena i soška Spirit of Ecstasy, která strávila 830 hodin v aerodynamickém tunelu.

Kromě skvělé aerodynamiky by však příď měla vytvářet i působivý dojem. Z toho důvodu je maska osazena 22 diodami, které osvětlují zadní stranu každé lamely. Výsledkem by měla být jemná záře a decentní trojrozměrný světelný podpis. Výrazné dělené světlomety by pak měly být odkazem na vůz Rolls-Royce Phantom Coupé, který je označován za duchovního předchůdce modelu Spectre.

Z bočního pohledu se snaží Spectre zaujmout protáhlou linií předních partií, zatímco vzadu přitahují pozornost jednolité boky. Schopností odrážet silnici pod sebou by přitom vůz měl vytvářet dojem pohybu, který vytváří i již zmiňované jachty.